Film Patrick Schwarzenegger dreht mit Javier Bardem und Penélope Cruz

Patrick Schwarzenegger - May 2025 - Met Gala - New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 11:00 Uhr

Der Star ist Teil der Besetzung des Films 'Bunker'.

Patrick Schwarzenegger ist Teil der Besetzung des Films ‚Bunker‘.

Florian Zeller wird bei dem Film Regie führen, in dem bereits das Ehepaar Javier Bardem und Penélope Cruz mitspielt. Laut ‚Deadline‘ erzählt das Projekt die Geschichte eines Architekten, der einen Bunker für einen Tech-Milliardär baut, doch das moralisch zweideutige Projekt führt dazu, dass seine Frau nach 17 Jahren ihre Ehe in Frage stellt. Im Mai wurde bekannt, dass das echte Ehepaar Bardem und Cruz – die 2010 geheiratet haben und zwei Kinder haben, den 14-jährigen Sohn Leo und die 12-jährige Tochter Luna – zur Besetzung des Films gestoßen sind.

Zeller sagte in einer Erklärung: „Ich wollte die Geschichte einer Ehe erzählen und war fest entschlossen, mit einem echten Paar zu arbeiten. Ich war sofort von der Idee begeistert, mit Javier Bardem und Penélope Cruz zusammenzuarbeiten, zwei der begabtesten Schauspieler der Gegenwart, die zufällig auch eines der bekanntesten Paare sind. Ich habe Bunker für sie geschrieben.“ Er fügte hinzu: „Dieser Film wird die Grenzen der Erzählung und der emotionalen Wahrheit erweitern und die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auf eine Weise verwischen, die spannend und zutiefst menschlich ist.“