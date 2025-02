Musik Patti Smith: Geplante Tournee anlässlich des 50. Jubiläums von ‚Horses‘

Patti Smith - Getty - University of Padua - Italy - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 16:00 Uhr

Patti Smith plant, im Rahmen einer Tournee, bei der sie ihr Debütalbum ‚Horses‘ in voller Länge spielen wird, unter anderem zwei Konzerte im Londoner Palladium zu spielen.

Anlässlich des 50. Jubiläums der erfolgreichen Platte aus dem Jahr 1975, die vom National Recording Registry als „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam anerkannt“ worden ist, wird die Punkrock-Legende auf Tournee gehen.

Smiths kommende Tournee umfasst zwei aufeinanderfolgende Konzerte an dem legendären Londoner Veranstaltungsort, die am 12. Oktober beginnen. Der allgemeine Ticketverkauf startet am 14. Februar und der Vorverkauf findet ab dem 12. Februar statt. Weitere Informationen können unter ‚pattismith.net‘ gefunden werden. Patti wird zuvor am 6. Oktober in Dublins 3Arena auftreten, weitere Termine sind in Madrid, Bergamo, Brüssel, Oslo und Paris, geplant. Anschließend kehrt die 78-jährige Künstlerin für eine Tournee nach Amerika zurück, die am 10. November in Seattle beginnt und am 29. November in Philadelphia endet. Die Sängerin wird bei ihren Shows von zwei Mitgliedern ihrer ursprünglichen Begleitband, Lenny Kaye und Jay Dee Daugherty, sowie von Keyboarder/Bassist Tony Shanahan und Jackson Smith an der Gitarre, begleitet.