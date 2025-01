Stars ‚Pee-wee Herman‘-Star Paul Reubens outet sich posthum als schwul

Paul Reubens - Avalon - New York - May 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.01.2025, 15:24 Uhr

‚Pee-wee Herman‘-Star Paul Reubens outete sich posthum als schwul in einem neuen Dokumentarfilm über den Komiker.

Der legendäre Komiker, der im Juli 2023 im Alter von 70 Jahren an Krebs starb, verbrachte 40 Stunden mit Regisseur Matt Wolf, um seine letzten Interviews für den zweiteiligen Film ‚Pee-wee as Himself‘ zu geben, der am Donnerstag (23. Januar) beim Sundance Film Festival Premiere feierte. In der Dokumentation sprach er unter anderem bewegend über seine Sexualität und darüber, wie seine Karriere von Skandalen überschattet wurde.

Laut der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘ erzählte Paul, dass er einen festen Freund namens Guy aus Echo Park in Los Angeles hatte, dessen stimmliche Ticks eine wichtige Inspirationsquelle bei der Kreation von Pee-wee waren. Er erinnerte sich an die ‚Mmmm! Chocolately!‘-Kultphrase seines Alter Egos und erklärte, dass Guy mit einer Yoda-ähnlichen Stimme Dinge sagte wie ‚Mmmm! Buttery!‘. Er fügte hinzu: „Man kann sehen, wohin mich das geführt hat.“ Paul führte die Figur erstmals 1981 auf, als er mit der Comedy-Truppe The Groundlings auftrat. Als seine Pee-wee-Show in Los Angeles erfolgreich wurde, entschied er sich, sein Privatleben vollständig zu verbergen. In der Dokumentation reflektierte er: „Ich war geoutet, und dann ruderte ich wieder zurück. Ich lebte nicht die Karriere von Paul Reubens; ich lebte die Karriere von Pee-wee Herman.“

Der Schauspieler besuchte Guy im Krankenhaus, als er an AIDS starb. Er sagte: „Über jemanden zu sprechen, der am Sterben ist… Er ist wahrscheinlich nur ein paar Stunden nach dem Besuch gestorben.“ Er bemerkte auch, dass er über die Jahre hinweg „viele, viele geheime Beziehungen“ hatte und noch mehr von seinem Leben vor der Öffentlichkeit verbarg. Er sagte: „Ich versteckte mich hinter einem Alter Ego. Ich habe mein gesamtes Erwachsenenleben lang versteckt, dass ich ein großer Kiffer war. Ich war geheim über meine Sexualität, sogar vor meinen Freunden, aus Selbsthass oder Selbstschutz. Ich war im Konflikt mit meiner Sexualität. Aber Ruhm war viel komplizierter.“