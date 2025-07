Stars Pete Davidson fühlt sich endlich ‚bereit‘, Vater zu werden

Pete Davidson and Elsie Hewitt - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 11:00 Uhr

Der Comedian freut sich darauf, dieses Jahr zum ersten Mal Vater zu werden.

Pete Davidson ist „endlich an einem Punkt“, an dem er „bereit“ ist, Vater zu werden.

Der Comedian und seine Freundin Elsie Hewitt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, das noch dieses Jahr zur Welt kommen soll. Der frühere ‚Saturday Night Live‘-Star ist überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt in seinem Leben ist, um ein Kind großzuziehen.

„Es ist einfach das Aufregendste überhaupt. Ich finde kaum Worte dafür“, schwärmte er in der TV-Show ‚Extra‘. „Ich bin einfach so begeistert – ich kann es kaum erwarten. Und ich hab das Gefühl, dass ich endlich an einem Punkt bin, wo ich bereit dafür bin.“

Auf genauere Nachfrage, ob er sich der Vaterrolle gewachsen fühle, räumte der 31-Jährige ein: „Ich weiß es nicht. Ich bin noch kein Elternteil, aber ich glaube, ich bin gerade so gut vorbereitet, wie ich es sein kann. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt passiert.“

Pete erkannte, dass sich eine Schauspielkarriere mit der Kindererziehung vereinbaren lässt, nachdem er gesehen hatte, wie seine ‚The Pickup‘-Kollegin Keke Palmer am Set ihren zweijährigen Sohn Leo betreute. „Sie hatte ihn die ganze Zeit am Set dabei. Sie ging in eine Szene und dann rannte sie rüber und spielte mit dem Baby. Da wurde mir klar: Es ist möglich, in beiden Welten gleichzeitig zu leben. Ich war wirklich beeindruckt von ihr… wie sie das am Set als Mutter gemeistert hat“, verriet der Komiker.