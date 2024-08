Stars Peter André: Angst um seine Kinder

Peter Andre - 2022 Tric Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 14:40 Uhr

Der Sänger betrachtet die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) mit großer Sorge.

Peter André befürchtet, dass die Bilder seiner Kinder von KI gekapert werden könnten.

Der Sänger will die Gesichter seiner jüngeren Kinder Amelia (10), Theo (7) und Arabella (4 Monate), die er mit seiner Frau Emily hat, nicht in den sozialen Medien zeigen. Nun verrät der Musiker, dass er sich Sorgen darüber macht, wie die Bilder angesichts des Aufstiegs von KI verwendet werden könnten.

In seiner Kolumne für das ‚OK!‘-Magazin schreibt der 51-Jährige: „Wie bei Millie und Theo ist es unwahrscheinlich, dass Emily und ich ihr Gesicht in den sozialen Medien zeigen werden. KI kann zum Beispiel eine beängstigende Sache sein, wenn es darum geht, die Identität von Kindern zu stehlen, und wir wissen nicht genug darüber, wie diese Bilder in Zukunft verwendet werden können.“

Der ‚Mysterious Girl‘-Interpret fügt hinzu: „Als meine beiden älteren Kinder klein waren, schien das nicht einmal möglich zu sein. Es scheint, dass die letzten zwei oder drei Jahre KI auf eine andere Ebene gebracht haben – und das nicht immer auf eine gute Art. Abgesehen davon hat Emily immer deutlich gemacht, dass sie nicht will, dass ihre Gesichter gezeigt werden, und das respektiere ich. Ich bin einfach aufgeregt und möchte allen zeigen, wie süß sie sind.“ Mit seiner Ex-Frau Katie Price Tochter hat der Sänger außerdem Tochter Princess (17) und Sohn Junior (19).