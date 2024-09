Stars Peter André: Seine Familie ist komplett

Peter Andre - 2022 Tric Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2024, 10:36 Uhr

Der Sänger ist der Meinung, dass seine sechs Monate alte Tochter die Familie perfekt ergänzt.

Peter Andrés Familie fühlt sich nach der Geburt von Baby Nummer fünf „komplett“ an.

Der Popstar hat zusammen mit seiner Frau Emily die Kinder Amelia (10), Theo (7) und Arabella (6 Monate). Aus der Ehe mit Katie Price stammen seine älteren Kinder Princess (17) und Junior (19).

In seiner Kolumne für das ‚OK!‘-Magazin verrät der Sänger, wie sich seine Familie seit der Geburt ihres Nesthäkchens verändert hat. „Arabella ist diese Woche sechs Monate alt und ich bin so dankbar, dass ich in letzter Zeit so viel Zeit mit ihr und Emily verbringen konnte. Es war fantastisch, bei Emily zu sein und den ganzen Prozess gemeinsam zu durchleben“, plaudert er aus. „Sie ist jetzt in der Phase, in der sich die Dinge ändern, sie schläft fast die ganze Nacht durch und ist bereit, mit der Entwöhnung zu beginnen.“

Der ‚Mysterious Girl‘-Interpret schwärmt, dass Arabella die Familie perfekt ergänze. „Ein zusätzliches Kind ist eine große Veränderung – eine schöne, aber hektische Veränderung. Die Familie fühlt sich jetzt mit dem Baby wirklich komplett an, es ist perfekt“, erklärt er.

Erst kürzlich hatte der 51-Jährige verraten, dass er keine weiteren Kinder mehr bekommen wird, nachdem er Vater von fünf Kindern geworden ist. Der Zeitung ‚The Sun‘ sagte er: „Dieses Mal sind wir ziemlich sicher, dass es unser letztes sein wird.“