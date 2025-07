Film Peter Jackson über seine Zukunft als Regisseur nach 11-jähriger Pause

Bang Showbiz | 10.07.2025

Sir Peter Jackson ist „definitiv nicht im Ruhestand“ als Regisseur.

Der 63-jährige Filmemacher – der berühmt wurde durch die Regie der ‚Der Herr der Ringe‘-Trilogie – saß zuletzt 2014 bei einem großen Hollywoodfilm auf dem Regiestuhl. Damals drehte er ‚Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere‘, doch Jackson hat nun klargestellt, dass seine Regiekarriere längst nicht vorbei ist.

Als ‚Screen Rant‘ ihn fragte, ob er sich zur Ruhe gesetzt habe, sagte Jackson: „Nein, nein. Ich bin definitiv nicht im Ruhestand. Wir arbeiten derzeit an drei verschiedenen Drehbüchern. Im Moment schreibe ich an drei verschiedenen Scripts.“ Jackson ergänzte, dass er derzeit ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ produziert, in dem Andy Serkis seine ikonische Titelrolle erneut spielen und auch Regie führen wird. Er sagte: „Wir produzieren und schreiben ‚The Hunt for Gollum‘, das Andy Serkis nächstes Jahr inszenieren wird. Ich habe es genossen, an Dokumentarfilmen zu arbeiten, ob sie nun zeigen, dass ich alt geworden bin oder nicht – und natürlich das Beatles-Projekt ‚Get Back‘. Ich habe es genossen, verschiedene Dinge mit den Beatles zu machen, was großartig ist, und das wird wahrscheinlich weitergehen.“

Neben diesen Projekten ist Jackson auch ein bedeutender Investor bei ‚Colossal Biosciences‘, das daran arbeitet, den Riesenmoa aus dem Aussterben zurückzuholen. Der Filmemacher fügte hinzu, dass es „genauso aufregend, wenn nicht aufregender“ sei, den großen Vogel zurückzubringen, als irgendeinen Film zu machen. Er sagte: „Die Wiederbelebung des Moa wäre genauso aufregend, wenn nicht aufregender, als irgendein Film, den ich machen könnte. Ich habe viele Filme gemacht, aber den Riesenmoa zurückzubringen, wäre eine Ebene von Aufregung, die alles bisherige übersteigen würde.“