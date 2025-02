Musik Pharrell Williams‘ Movie-Musical gecancelt

Pharrell Williams attends the Piece By Piece - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2025, 12:33 Uhr

Pharrell Williams' Movie-Musical wurde mitten in der Produktion abgesagt - mitten in der Post-Produktion.

‚Golden‘, der starbesetzte Film über die Kindheit des Musikproduzenten, wurde von Michel Gondry inszeniert. Sehen werden ihn die Fans allerdings nie, denn der Streifen wurde nun dauerhaft gestrichen, nachdem die Produzenten und Gondry zu dem „einstimmigen Einvernehmen“ kamen, dass der Film „nicht dem entwickelten Konzept entsprach“.

Pharrell und Michel sagten gegenüber ‚Variety‘: „Als wir alle in den Schnittraum kamen, entschieden wir gemeinsam, dass es keinen Weg nach vorne gibt, um die Version dieser Geschichte zu erzählen, die wir ursprünglich vorgesehen hatten.“ Man schätze allerdings all die harte Arbeit der talentierten Besetzung und Crew und das Team ist ebenfalls sehr enttäuscht, den Film nicht abliefern zu können. Der Star und der Regisseur betonten außerdem, einen „großartige Partner in ‚Universal'“ zu haben und beide hoffen, bald in einer anderen Funktion wieder mit dem Filmriesen zusammenarbeiten zu können.

In dem Film waren unter anderem Kelvin Harrison Jr., Halle Bailey, Da’Vine Joy Randolph, Brian Tyree Henry, Janelle Monáe, Missy Elliott, Quinta Brunson, Anderson Paak und Jaboukie Young-White besetzt gewesen. Gil Netter und Williams sowie seine kreative Partnerin Mimi Valdes waren als Produzenten tätig. Insider sagten gegenüber ‚Variety‘, dass sich der Film in der frühen Postproduktion befand und alle Beteiligten für die bereits geleistete Arbeit bezahlt wurden. ‚Universal‘ wird voraussichtlich die Kosten von rund 20 Millionen Dollar, die bereits in die Produktion investiert wurden, übernehmen.