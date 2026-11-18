Stars Phil Collins fühlt sich trotz Rückzug aus der Öffentlichkeit nicht einsam

Phil Collins - Rock and Roll Hall of Fame - November 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 14:00 Uhr

Phil Collins fühlt sich trotz Rückzug aus der Öffentlichkeit nicht einsam.

Phil Collins hat sich weitgehend aus dem Musikgeschäft zurückgezogen.

Nach zahlreichen gesundheitlichen Problemen kann der 75-jährige Sänger nicht mehr wie gewohnt auftreten und Schlagzeug spielen. Dennoch fühlt er sich keineswegs allein. Wie er nun verriet, sorgen eine Pflegekraft und sein Assistent dafür, dass er im Alltag Unterstützung hat. Im Gespräch mit ‚Fox News Digital‘ sprach der Musiker offen über sein Leben abseits des Rampenlichts. Seit 2022 steht Collins nicht mehr auf der Bühne. Zu seinen gesundheitlichen Problemen zählen schwere Nervenschäden, mehrere Rückenoperationen und ein sogenannter Fallfuß, der seine Beweglichkeit erheblich beeinträchtigt. Besonders der Verlust seiner Fähigkeit, Schlagzeug zu spielen, bedeutete für den leidenschaftlichen Musiker einen tiefgreifenden Einschnitt.

An das Leben ohne regelmäßige Auftritte habe er sich allerdings vergleichsweise leicht gewöhnt. „Die Umstellung fällt mir nicht schwer. Ich war wegen verschiedener Beschwerden viel im Krankenhaus und musste deshalb ohnehin eine längere Auszeit nehmen“, erklärte er. Zwar lebe er allein, doch seine Pflegekraft sei ständig an seiner Seite, um unter anderem auf die rechtzeitige Einnahme seiner Medikamente zu achten. Auch sein Assistent sei immer verfügbar. Von einem einsamen Alltag könne deshalb keine Rede sein. Seine Zeit verbringe er unter anderem mit Fernsehen und Dokumentationen. Außerdem absolviere er dreimal wöchentlich Physiotherapie. Sein Therapeut sei eine ausgesprochen engagierte Australierin, die ihn dazu bringe, sich zu bewegen und regelmäßig zu gehen.

Ganz abgeschlossen hat Collins mit seiner musikalischen Karriere offenbar noch nicht. Der Interpret von ‚In the Air Tonight‘ kann sich durchaus vorstellen, irgendwann wieder Musik zu machen. Dafür müssten allerdings zunächst einige gesundheitliche Probleme geklärt werden. „Es gibt noch ein paar Dinge, die ich in Ordnung bringen muss, bevor ich ernsthaft darüber nachdenken kann. Aber ich habe mich bereits damit beschäftigt und auch mit meinen Kindern neulich darüber gesprochen“, verriet er. Das Musikmachen vermisse er schließlich. Es sei über einen sehr langen Zeitraum ein zentraler Bestandteil seines Lebens gewesen. Vor allem die Arbeit im Studio und das Aufnehmen neuer Platten fehlten ihm. „Ich denke, auf die eine oder andere Weise werde ich wieder etwas machen“, kündigte er an.

Einen besonderen Moment erlebte Collins am vergangenen Wochenende mit seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame als Solokünstler. Bereits 2010 war er gemeinsam mit seiner früheren Band Genesis geehrt worden. Die aktuelle Auszeichnung bedeute ihm jedoch noch etwas mehr, weil sie seine persönliche Arbeit würdige. Dabei vergaß er nicht, die Unterstützung seiner Weggefährten hervorzuheben. Ingenieure, Musikerfreunde und insbesondere Produzent Hugh Padgham hätten entscheidend zu seinen Alben beigetragen. Trotzdem sei die Aufnahme eine besondere Anerkennung seines Solo-Schaffens, über die er sich sehr freue und die ihn zugleich überrascht habe.