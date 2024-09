Film Phoebe Dynevor: Sie spielt neben Zac Efron in ‚Famous‘ mit

Phoebe Dynevor - Met Gala 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2024, 12:00 Uhr

Die Darstellerin wird neben dem Star in dem neuen Film mitspielen.

Phoebe Dynevor wird neben Zac Efron in ‚Famous‘ mitspielen.

Die 29-jährige Schauspielerin hat sich der Besetzung des in Los Angeles spielenden Thrillers von Regisseur Jody Hill angeschlossen, der die Schattenseiten des Berühmtseins erforscht.

Efron verkörpert in ‚Famous‘ eine Doppelrolle als enthusiastischer Fan Lance Dunkquist und Hollywood-Frauenschwarm James Jansen, wobei Dynevors Rolle bisher noch nicht bekannt gegeben wurde. In der Inhaltsangabe zu dem Projekt ist zu lesen: „Lance Dunkquist hat einen Vorteil, der sein Leben verändern wird – er hat das Gesicht eines Filmstars. Und nicht nur irgendeines Filmstars – Lance ist das Ebenbild der Hollywood-Ikone James Jansen. Lance ist im Begriff, nach Los Angeles zu reisen, um seinen Traum zu verwirklichen. Lance möchte berühmt werden, egal was es kostet …“ Der neue Streifen beruht auf dem gefeierten Roman von Blake Crouch und ist von Chad Hodge für die große Leinwand adaptiert worden. Phoebes Besetzung erfolgt, nachdem der Star am Anfang des Jahres den Mangel an Rollen für Schauspielerinnen in ihrer Altersgruppe ansprach. Die ‚Bridgerton‘-Darstellerin verriet gegenüber der ‚Evening Standard‘-Zeitung: „Ich habe in letzter Zeit einige großartige Drehbücher gelesen. Und ja, ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen, aber es gibt immer noch nicht so viele Rollen. Aber wissen Sie, wenn ich an die Mädchen in meinem Alter denke … dann gibt es für sie noch viel mehr Platz.”