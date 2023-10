Stars Pietro Lombardi bei Promi Big Brother?

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2023, 14:10 Uhr

Der DSDS-Star wäre wohl ein gefragter Kandidat für die Reality-Show.

Pietro Lombardi spricht über eine mögliche Teilnahme bei ‚Promi Big Brother‘.

Der ehemalige DSDS-Gewinner legte nach seinem Sieg in der RTL-Castinshow eine beeindruckende Karriere hin. Mit seiner Musik hat sich Pietro über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut und auch als Influencer ist der 31-Jährige durchaus erfolgreich. Nicht zuletzt deshalb wäre der zweifache Vater ein hervorragender Kandidat für den Einzug in den ‚Promi Big Brother‘-Container. Die neue Staffel des Reality-Formats wird ab dem 20. November im TV ausgestrahlt und mit von der Partie sind dieses Mal unter anderem Yeliz Koc und Peter Klein. Ob Pietro Lombardi ebenfalls bereit wäre, sich dem Abenteuer zu stellen?

In einem Instagram-Q A wurde der ‚Phänomenal‘-Interpret jetzt von einem Follower gefragt, ob er für 500.000 Euro in die Promi-WG einziehen würde. Die Antwort des DSDS-Jurors fällt eindeutig aus: „Ich glaube, dass für das Format vor allem bekannte Trash-Leute geeignet sind. Ich finde, ‚Big Brother‘ ist kein schlechtes Format, aber auch bei einer Million würde ich das nicht machen.“ Seine Absage begründet der Sänger wie folgt: „Das Format würde mir als Person schaden, für andere kann es aber ein Sprungbrett sein. Also nein.“