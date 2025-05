Stars Pietro Lombardi: Fans hassen seine neue Frisur

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2025, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi trägt normalerweise immer eine Kappe auf dem Kopf – und Fans finden das offenbar ganz gut so.

Der Musiker, der 2011 ‚Deutschland sucht den Superstar‘ gewann, tauchte jetzt online zur Abwechslung mal ohne Kopfbedeckung auf. Die Fans sind aber alles andere als begeistert von seiner neuen Frisur.

Auf dem TikTok-Account ‚Barbershopbysuher‘ wurde jetzt ein Video gepostet, in dem Pietro eine neue Haarfarbe bekommt. „Mein Bruder ohne Käppi Modell ja“, heißt es unter dem Video, in dem Pietro zwar nicht verlinkt, allerdings unschwer zu erkennen ist. Außerdem läuft sein Song ‚Cinderella‘ ebenfalls im Hintergrund zur Erkennung.

Die neue Frisur ist modern, aber gewöhnungsbedürftig: Der Sänger trägt sein Haar unter dem Käppi jetzt weißblond und millimeterkurz. Ein Anblick, der den Fans so gar nicht gefällt. „Es gibt Männer, die im Alter immer hübscher werden. Ja, und dann gibt es Pietro“, schreibt ein Follower unter den Clip. Ein anderer pflichtet bei: „Verstehe jetzt, warum er immer mit Kappe rumläuft.“ Wieder andere vergleichen Pietros neuen Haarschnitt mit dem Look der Klitschko-Brüder und ein besonders harscher Fan kommentiert einfach „Erdmännchen“. Autsch! Klingt so, als wäre die neue Frisur von Pietro Lombardi bei seinen Fans durchgefallen. Gut, dass er so viele Kappen zum Verstecken hat.