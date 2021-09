Preview „Ted Bundy: No Man Of God“ – Elijah Wood als Serienmörder

Preview "Ted Bundy: No Man Of God" - Elijah Wood als Serienmörder

08.09.2021 21:20 Uhr

"Ted Bundy: No Man Of God" erzählt die wahre Geschichte der ungewöhnlichen Beziehung zwischen dem Serienmörder Ted Bundy und dem Fallanalytiker Bill Hagmaier. In dem intensiven Kammerspiel treffen zwei Männer aufeinander, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten.

Bei ihren Treffen loten sie jedoch das Potenzial des Bösen aus, das in jedem Menschen steckt. Basierend auf den Tonbandaufnahmen der tatsächlichen Interviews, inszeniert Regisseurin Amber Sealey („No Light and No Land Anywhere“) Elijah Wood („Der Herr der Ringe“-Trilogie) als Bill Hagmaier, Luke Kirby („The Marvelous Mrs. Maisel“) als Ted Bundy.

In weiteren Rollen sind Robert Patrick („Terminator 2: Tag der Abrechnung“) und Aleksa Palladino („Boardwalk Empire“) zu sehen. „Herr der Ringe“-Star Elijah Wood fungiert auch als Produzent.

Darum geht’s in „Ted Bundy: No Man Of God“

Im Jahr 1980 wird Serienmörder Ted Bundy zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt. In den Jahren danach, die er in einer Todeszelle im Staatsgefängnis von Florida verbringen muss, legt er kein umfassendes Geständnis über die 30 Morde ab, die er begangen haben soll, und verweigert die Kooperation mit den Behörden.

FBI-Agent Bill Hagmaier (Elijah Wood) soll das ändern. Er ist einer der ersten Profiler, die vom FBI dazu ausgebildet wurden, psychologische Täterprofile von überführten Serienmördern zu erstellen.

Tatsächlich lässt sich der charismatische Straftäter auf den sanftmütigen Fallanalytiker ein. Hagmaier gelingt es, eine persönliche Bindung zu Bundy aufzubauen, die mit jedem Gespräch intensiver und komplizierter wird, weil er Gemeinsamkeiten entdeckt, die ihn zugleich erschrecken und faszinieren.

Die Vollstreckung der Todesstrafe wird in den folgenden Jahren immer wieder von Bundys Anwälten hinausgezögert. 1989 ist Bundy endlich bereit, über die Details seiner Verbrechen zu sprechen – aber nur mit einem Mann: Bill Hagmaier.

Kinostart ist am 23. September!