Stars Prinz Harry dementiert ‚körperliche Auseinandersetzung‘ mit Prinz Andrew

Prince Harry - DealBook summit - December 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2025, 12:00 Uhr

Der Herzog von Sussex weist die Vorwürfe zurück, er habe sich einst mit seinem Onkel Prinz Andrew geprügelt.

Prinz Harry hat Behauptungen zurückgewiesen, denen zufolge er einst in eine „körperliche Auseinandersetzung“ mit Prinz Andrew verwickelt gewesen sei.

Dem Herzog von Sussex wurde vorgeworfen, sich im Jahr 2013 mit seinem in Ungnade gefallenen Onkel gestritten zu haben. Andrew hatte sich 2019 aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, nachdem seine Freundschaft mit dem verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein heftige Kritik ausgelöst hatte. Epstein beging Suizid, während er wegen Menschenhandels angeklagt in Untersuchungshaft saß. In einem neuen Buch mit dem Titel ‚Entitled: The Rise and Fall of the House of York‘ wird behauptet, es habe vor zwölf Jahren eine „heftige Auseinandersetzung“ gegeben, die sich aufgrund einer Bemerkung Andrews über Harry – angeblich hinter dessen Rücken – entzündet habe. Der Streit soll so eskaliert sein, dass „Fäuste flogen“ und Andrew mit einer blutigen Nase zurückblieb.

In dem Buch von Andrew Lownie wird außerdem behauptet, dass Andrew privat Zweifel an Harrys Beziehung zur heutigen Herzogin Meghan geäußert und sie als „Opportunistin“ bezeichnet habe. Er habe angedeutet, dass die Ehe nicht von Dauer sein werde. Ein Sprecher von Prinz Harry sagte jetzt jedoch gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich kann bestätigen, dass keine dieser Behauptungen wahr ist. Prinz Harry und Prinz Andrew hatten niemals eine körperliche Auseinandersetzung, noch hat Prinz Andrew jemals solche Aussagen über die Herzogin von Sussex gegenüber Prinz Harry gemacht.“

Das Buch behauptet zudem, es habe über Jahre hinweg Spannungen zwischen dem 65-jährigen Andrew und sowohl Prinz Harry als auch dessen entfremdetem Bruder Prinz William (43) gegeben. Letzterer soll sogar versucht haben, seinen Onkel aus der Royal Lodge in Windsor zu vertreiben, wo Andrew mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson lebt. Harry und die 43-jährige Meghan gaben 2020 ihre royalen Pflichten auf und leben seitdem mit ihren Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), in Kalifornien, weitgehend entfremdet vom Rest der königlichen Familie.