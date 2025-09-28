Stars Prinz Harry weist Berichte über ‚auffallend förmliches‘ Treffen mit König Charles zurück

Bang Showbiz | 28.09.2025, 09:55 Uhr

Der britische Royal will nichts von Berichten wissen, er habe sich über die geschäftsmäßige Atmosphäre seines Treffens mit Charles lustig gemacht.

Prinz Harry zeigt sich verärgert über Behauptungen, ein kürzliches Wiedersehen mit seinem Vater König Charles sei äußerst „förmlich“ verlaufen.

Der Herzog von Sussex, der mit seiner Frau Meghan und den beiden Kindern Archie (6) und lilibet (4) in Kalifornien lebt, soll laut ‚The Sun‘ Scherze über die förmliche Atmosphäre des Treffens gemacht haben. Die Zeitung berichtete, Harry habe das Treffen mehr geschäftsmäßig als familiär empfunden.

Nun wehrt sich der 41-Jährige jedoch gegen diese Darstellung und bezeichnete Berichte, er sei bei dem Treffen eher wie ein „offizieller Besucher“ behandelt worden als wie ein Familienmitglied, als „kategorisch falsch“. Ein Sprecher Harrys wies die Geschichte am Samstag (27. September) entschieden zurück und erklärte: „Die jüngsten Berichte über die angebliche Sicht des Herzogs auf die Atmosphäre des Treffens sind kategorisch falsch. Die ihm zugeschriebenen Zitate sind reine Erfindung, vermutlich verbreitet von Quellen, die jede Versöhnung zwischen Vater und Sohn sabotieren wollen.“

Weiter hieß es: „Offensichtlich haben diese Quellen auch beschlossen, preiszugeben, dass Geschenke ausgetauscht wurden. Obwohl wir es vorgezogen hätten, dass solche Details privat bleiben, können wir zur Klarstellung bestätigen, dass ein gerahmtes Foto übergeben wurde – jedoch enthielt es nicht den Herzog und die Herzogin.“

Berichten zufolge überreichte Harry seinem Vater ein gerahmtes Bild von Archie und Lilibet. Ein Sprecher der ‚Sun‘ erklärte daraufhin, Harry „bestätigt den Austausch von Geschenken, darunter ein Familienfoto“. Die Zeitung bezeichnete ihren Artikel als „sorgfältig recherchierte Darstellung des Treffens“ und fügte hinzu: „Wir haben den Online-Artikel heute aktualisiert, um seine neue Stellungnahme einzubeziehen.“ Seit Harrys Rückzug von seinen offiziellen Pflichten im Jahr 2020 gilt sein Verhältnis zur Königsfamilie als angespannt.