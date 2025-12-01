Stars Prinz William besuchte heimlich schwer kranke Kinder aus Gaza

Prince William - Portside Tower on November 5, 2024 in Cape Town, South Africa - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 09:00 Uhr

Die britische Thronfolger traf mehrere palästinensische Familien, die nach Großbritannien evakuiert wurden.

Prinz William hat versucht, den Familien schwer kranker Kinder aus Gaza „Trost zu spenden“.

Der britische Royal besuchte mehrere palästinensische Familien, die nach Großbritannien evakuiert wurden, um in Krankenhäusern spezialisierte medizinische Versorgung zu erhalten. Er sei „bewegt vom Mut“ der Kinder gewesen, die er an einem nicht genannten Ort traf.

Ein Sprecher des Kensington Palace sagte gegenüber der Zeitung ‚Telegraph‘: „Kürzlich traf Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, eine kleine Gruppe von Kindern aus Gaza, die derzeit in Großbritannien spezialisierte medizinische Versorgung erhalten. Der Prinz wollte diesen jungen Menschen, die Erfahrungen durchlebt haben, die kein Kind jemals machen sollte, einen Moment des Trostes bieten.“

William habe sich außerdem beim Personal des britischen Gesundheitsdienstes NHS bedankt, „die während dieser besonders schwierigen Zeit außergewöhnliche Betreuung leisten“. Der Sprecher fügte hinzu: „Seine Königliche Hoheit war bewegt vom Mut der Kinder und ihrer Familien sowie vom Engagement des Teams, das sie mit solcher Professionalität und Menschlichkeit unterstützt.“

Die Kinder und ihre unmittelbaren Familien wurden aus Gaza nach Jordanien evakuiert, wo sie von Mitarbeitern der britischen Botschaft unterstützt wurden. Nach „umfassenden“ Sicherheitskontrollen reisten sie weiter nach Großbritannien, wo die Regierung sicherstellt, dass sie „angemessene Unterstützung“ erhalten.

Im vergangenen Jahr äußerte William seine „Besorgnis“ über die Todesopfer in Gaza. Der 43-Jährige schrieb in einem Statement auf X: „Zu viele Menschen sind getötet worden. Wie viele andere wünsche auch ich mir ein baldiges Ende der Kämpfe. Es besteht ein dringender Bedarf an verstärkter humanitärer Hilfe für Gaza.“ William halte weiterhin an der Hoffnung fest, „dass eine bessere Zukunft möglich ist“.