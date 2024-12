Überraschungsbesuch bei Obdachlosen Prinz William serviert heimlich Weihnachtsessen

Prinz William servierte überraschend das Weihnachtsessen. (ili/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 07:47 Uhr

Mit Schürze und viel Engagement servierte Prinz William bei der Londoner Obdachlosenorganisation "The Passage" das Weihnachtsessen. Ein Besucher beschreibt den künftigen König als "Legende".

Ganz ohne Medienrummel und königliches Protokoll – Prinz William (42) überraschte die Besucherinnen und Besucher der Londoner Obdachloseneinrichtung "The Passage" mit einem besonderen vorweihnachtlichen Einsatz. Mit weißer Schürze ausgestattet servierte der britische Thronfolger mehr als eine Stunde lang das traditionelle Weihnachtsessen.

"Er ist eine echte Legende", schwärmt Leo (39), einer der Teilnehmer, gegenüber der "Daily Mail". Der künftige König habe nicht nur Gemüse auf die Teller geschöpft, sondern sich auch Zeit für persönliche Gespräche und Selfies genommen. Die britische Boulevardzeitung zeigt auch Fotos vom engagierten Einsatz des Thronfolgers.

Eine besondere Verbindung

Für William ist "The Passage" ein Ort mit besonderer Bedeutung. Bereits als Elfjähriger besuchte er die Einrichtung erstmals – damals an der Seite seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997). Seit 2019 ist er offizieller Schirmherr der Organisation. Der Weihnachtsbesuch scheint bereits zu einer liebgewonnenen Tradition zu werden – schon im vergangenen Jahr half William beim festlichen Dinner.

"Sie behandeln jeden, der an ihre Tür kommt, mit Freundlichkeit, Mitgefühl und Würde", lobte William kürzlich die Arbeit von "The Passage" in einer Videobotschaft. Die Organisation biete nicht nur praktische, sondern auch emotionale Unterstützung.

Video News

Kampf gegen Obdachlosigkeit als Herzensthema

Der dreifache Vater macht sein Engagement gegen Obdachlosigkeit zu einer seiner wichtigsten Missionen. In einer kürzlich ausgestrahlten ITV-Dokumentation "Prince William: We Can End Homelessness" betonte er: "Ich komme ohne versteckte Agenda – ich will einfach nur verzweifelten Menschen in Not helfen."

Die Bilder vom diesjährigen Weihnachtsessen zeigen einen Prinzen, der dieses Versprechen in die Tat umsetzt: In legerer Kleidung und mit Schürze ausgestattet, befüllte er Teller und setzte sich anschließend gemeinsam mit den Klienten zum Essen.