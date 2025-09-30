Stars Prinzessin Diana ließ sich angeblich heimlich Boulevardzeitungen liefern

Bang Showbiz | 30.09.2025, 09:00 Uhr

Die Mutter von Prinz William und Prinz Charles soll sich die umstrittene Literatur in die königlichen Residenzen haben liefern lassen.

Prinzessin Diana soll heimlich dafür gesorgt haben, dass Boulevardzeitungen in die königlichen Residenzen geliefert wurden.

Laut dem langjährigen Friseur der tragisch verstorbenen Prinzessin – Richard Dalton, der Diana 1978 kennen lernte und von 1981 bis 1990 als ihr offizieller Friseur arbeitete – bat sie ihn, die Palastbeschränkungen zu umgehen, damit sie Klatschzeitungen lesen konnte. Er sagte dem Magazin ‚People‘: „Es war ihr nicht erlaubt, die Boulevardzeitungen zu sehen.“ Richard scherzte dann: „Einer der Friseure hat sie hineingeschmuggelt. Habe ich das gerade gesagt? Sie wurden hineingeschmuggelt – aber ich war’s nicht.“ Er fügte hinzu: „Sie pflegte zu sagen: ‚Richard, kannst du sie mir mitbringen?‘ Niemand stellte Fragen, weil es niemand wusste. Sobald ich durch die Sicherheitskontrolle und in die Speisekammer gekommen war, lief alles wie geschmiert.“

Der Friseur erzählte, Diana habe oft in den Zeitungen geblättert, während er ihre Haare machte. Er sagte: „Ich war dabei, ihr die Haare zu machen, und sie blätterte durch die Seiten (einer Boulevardzeitung) und meinte: ‚Ugh‘. Dann kam eine andere Meldung, und dann (sagte sie): ‚Ohhhhhh‘.“

Eines der schmerzhaftesten Gerüchte über die Prinzessin in den Medien betraf laut Richard die Vaterschaft ihres jüngsten Sohnes, Prinz Harry (41). Er sagte: „Sie haben immer wieder behauptet: Ist Charles wirklich Harrys Vater? Natürlich ist er das.“ Während Dianas Lebzeiten hielt sich die Spekulation, dass Major James Hewitt, mit dem sie Jahre nach Harrys Geburt eine Affäre hatte, Harrys Vater sei, da beide rotes Haar hatten. Richard wies diese Behauptung zurück und betonte, dass rotes Haar in Dianas Familie weit verbreitet sei. Er sagte: „Dianas Bruder Charles Spencer, als ich ihm die Haare schnitt, hatte knallrotes Haar. Lady Sarah auch – rot. Die Spencers hatten definitiv rotes Haar.“