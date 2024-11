Nach Abschluss von Chemotherapie Prinzessin Kate: Strahlender Auftritt in London

Prinzessin Kate und Prinz William in der Royal Albert Hall in London. (hub/spot)

SpotOn News | 10.11.2024, 08:42 Uhr

Prinzessin Kate kommt nach Abschluss ihrer Chemotherapie langsam zurück in die Öffentlichkeit. In London legte sie nun einen strahlenden Auftritt hin.

Prinzessin Kate (42) hat am Samstag am jährlichen "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall in London teilgenommen. Vor zwei Monaten hatte die an Krebs erkrankte Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) bekannt gegeben, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat.

Video News

Die Prinzessin von Wales, die bei dem Event in London strahlte, als sie zusammen mit William mit anderen Gästen sprach, erschien zu der Gedenkveranstaltung ganz in Schwarz. Sie kombinierte ein maßgeschneidertes, halblanges Kleid mit einer dunklen Strumpfhose und Pumps sowie einer Clutch.

Kate trägt Dianas Ohrringe

Ihre Haare hatte Kate zu Locken frisiert. Darunter kamen besondere Accessoires zum Vorschein. Laut Medienberichten trug Kate Perlenohrringe, die früher Prinzessin Diana (1961-1997) gehörten. Um ihren Hals hatte die 42-Jährige passend dazu eine Perlenkette gelegt.

Ebenfalls beim "Festival of Remembrance" waren König Charles III. (75), Prinz Edward (60) und dessen Ehefrau Sophie (59), die Herzogin von Edinburgh, sowie Prinzessin Anne (74) und ihr Mann Sir Timothy Laurence (69). Königin Camilla (77) blieb auf Anraten ihrer Ärzte der Veranstaltung fern. Sie leidet an einer Atemwegsinfektion. Charles, der sich weiter in Krebsbehandlung befinden soll, bekam laut BBC in der Royal Albert Hall Standing Ovations vom Publikum.

Kate kommt zurück in die Öffentlichkeit

Die Royals werden auch am Sonntag wieder in der Öffentlichkeit auftreten, um den "Remembrance Day" zu begehen. Hochrangige Mitglieder der Königsfamilie werden bei der Zeremonie zu Ehren der im Krieg Gefallenen am Kriegsdenkmal in Whitehall erwartet.

Prinzessin Kate soll auch hier an der Seite von William und Charles dabei sein. Britischen Medien zufolge sind die Auftritte ein wichtiger Schritt bei ihrer langsamen Rückkehr ins öffentliche Leben. Seit Kate im März ihre Krebsdiagnose bekannt gegeben hatte, sind öffentliche Auftritte der dreifachen Mutter selten geworden. Im September hatte sie jedoch in einer Videobotschaft erklärt, dass ihre Chemotherapie abgeschlossen sei.

Anfang Oktober hatte sich Kate anschließend überraschend in der Öffentlichkeit gezeigt. Zusammen mit William besuchte sie unangekündigt die Stadt Southport, um sich dort mit den Familien der Opfer einer Messerattacke zu treffen, bei der mehrere Mädchen ums Leben kamen.