Bang Showbiz | 28.12.2025, 13:00 Uhr

Prinzessinnen brauchten 'keine Anleitung' für Weihnachtsduett.

Catherine, Princess of Wales, und Prinzessin Charlotte „brauchten keine Anleitung“ für ihr Klavierduett, weil sie „so gut“ waren.

Die 43-jährige Royal und ihre zehnjährige Tochter saßen Seite an Seite am Klavier und spielten das Stück ‚Holm Sound‘. Die Darbietung wurde am Heiligabend (24. Dezember) im Rahmen der Ausstrahlung des Weihnachtsliederkonzerts ‚Together At Christmas‘ gezeigt. Der Komponist des Stücks, Erland Cooper, gab zu, dass es „eine große Überraschung“ für ihn gewesen sei, zur Aufzeichnung des Duetts auf Schloss Windsor eingeladen zu werden. Erland sagte bei ‚BBC Breakfast‘: „Ich hatte Anfang des Jahres ein Gespräch mit der Prinzessin und wusste, dass sie dieses Musikstück gerne mit ihrer Familie spielt. Es war eine große Überraschung, nach Schloss Windsor eingeladen zu werden und es von zwei Prinzessinnen gespielt zu hören. Ich musste keine Anweisungen geben – sie waren so gut.“ Vor einem Filmteam und dem Komponisten des Stücks zu spielen, sei für jeden nervenaufreibend. Erland weiter: „Sie spielten es mehrmals, und dann baten sie mich, auch kurz mitzuspielen, und ich gab ein paar kleine Hinweise. Aber nötig war das nicht. Ich glaube, ich war eher als Cheerleader dort.“

Der schottische Musiker lobte Charlotte als „sehr selbstbewusst“. Er fügte hinzu: „Sie hat es so wunderschön gespielt.“ Erland schrieb ‚Holm Sound‘ für seine Mutter, die ebenfalls Charlotte heißt, und sprach von einem „Moment, in dem sich der Kreis schließt“, was familiäre Verbindungen angeht.

Er erklärte: „Das ist diese wunderbare Fügung. Es geht darum, wie wir unsere Eltern durch die Augen unserer Kinder sehen – und wenn man dann auf seine Mutter und auf die Großmutter blickt, sieht man seine Kinder. Es geht um diesen Moment, in dem sich alles schließt, und es geht um Mutterschaft.“

Catherine und ihre Tochter nahmen das Duett Anfang Dezember in der Inner Hall von Schloss Windsor auf, wobei die ältere Prinzessin mit der linken Hand spielte und Charlotte mit der rechten. Während der Ausstrahlung wurden außerdem Aufnahmen gezeigt, die Gäste bei ihrer Ankunft zum Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey zeigten. Darunter waren Catherine und ihr Ehemann Prinz William, die beobachteten, wie ihre drei Kinder Papierketten mit ihren Namen an einen sogenannten „Verbindungsbaum“ hängten. Die Familie Wales wurde bei dem Gottesdienst von weiteren Mitgliedern der Königsfamilie begleitet, darunter Zara und Mike Tindall, Sophie, Duchess of Edinburgh, sowie Prinz Michael von Kent. Auch Catherines Eltern Carole und Michael Middleton sowie ihr Bruder James Middleton, der von seiner Ehefrau Alizée begleitet wurde, nahmen teil.