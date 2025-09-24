Stars Priscilla Presley: Die Ehe ihrer Tochter mit Nicolas Cage war ‚verwirrend‘

Priscilla Presley - October 2024 - Last Chance for Animals 40th Anniversary Gala - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 09:00 Uhr

Priscilla Presley mag Nicolas Cage immer noch – trotz seiner „verwirrenden“ Beziehung zu ihrer Tochter Lisa Marie Presley.

Die verstorbene Schauspielerin heiratete Nicolas 2002, und obwohl die Ehe nur zwei Jahre hielt, hat Priscilla immer noch gute Erinnerungen an ihren ehemaligen Schwiegersohn. In ihren neuen Memoiren ‚Softly As I Leave You: Life After Elvis‘ erklärt Presley: „Ich mochte Nicolas Cage von Anfang an. Trotz seines stürmischen Temperaments (das meine Tochter teilte) hat er ein gutes Herz und eine große Fähigkeit zu lieben.“

Lisa Marie Presley starb 2023 im Alter von 54 Jahren und ihre Mutter gibt zu, dass ihre Ehe mit dem Hollywood-Star durchweg turbulent war. Sie erzählte: „Sie schrien und brüllten, sie warfen mit Sachen um sich und manchmal zerbrachen sie Dinge. Sie trennten sich. Und am nächsten Tag oder kurz danach versöhnten sie sich wieder. Lisa und Nic trennten sich und versöhnten sich so oft, dass es einem schwindelig wurde.“ Priscilla Presley erinnerte sich daran, dass die Ehe ihrer Tochter in vielerlei Hinsicht extrem war. „Wenn es gut war, war es sehr, sehr gut. Und wenn es schlecht war, war es schrecklich“, so Presley.

Über ihre eigene Ehe sagte sie kürzlich, dass Elvis Presley „ein guter Ehemann“ gewesen sei – trotz seiner Untreue. Die Schauspielerin war von 1967 bis 1973 mit Elvis verheiratet, und trotz seiner Untreue hat Priscilla immer noch schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit.