Film Priyanka Chopra drehte eigene Stunts für ‚The Bluff‘

Bang Showbiz | 06.03.2026, 11:00 Uhr

Priyanka Chopra fühlte sich „sicher und geschützt“, als sie ihre eigenen Stunts für ihren neuen Piratenfilm ‚The Bluff‘ drehte.

Die 43-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Amazon-Prime-Abenteuerfilm eine ehemalige Piratin, die entschlossen ist, ihren Sohn um jeden Preis zu beschützen.

Sie verriet, dass sie an so vielen Action-Sequenzen wie möglich teilgenommen habe, weil es „seltsam“ sei, wenn die Gesichter der Schauspieler in entscheidenden Momenten verdeckt seien. Sie sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „In diesem Film musste mein Gesicht oft vor der Kamera sein, und ich bin keine Heldin, wenn ich Actionfilme drehe. Ich mache das schon seit Beginn meiner Karriere. Ich genieße es, wenn ich einen Actionfilm schaue und das Gesicht des Schauspielers sehen kann, während er die Szene spielt.“ Sie fügte hinzu: „Es ist seltsam, wenn man versucht, es zu verstecken und so. Das ist merkwürdig. […] Ich hatte auch ein unglaubliches Stunt-Team … Wenn man von den richtigen Leuten umgeben ist, sorgen sie dafür, dass man geschützt ist und dass alles richtig gemacht wird, damit es sicher ist. Das macht es als Schauspieler viel einfacher, Vertrauen zu haben, und ich hatte großes Vertrauen in das Team, das wir hatten.“

Zudem habe es aber auch ein paar Szenen gegeben, die sie nicht habe machen können. Eine davon sei entstanden, weil mehrere Einheiten gleichzeitig gedreht hätten und der Zeitplan es nicht zugelassen habe. Außerdem habe es Momente gegeben, in denen es einfach zu gefährlich gewesen sei und die Versicherung es nicht erlaubt habe. Deshalb habe sie diese wichtige Entscheidung dem Stuntteam überlassen.