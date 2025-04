Musik Pulp: So verliefen die Aufnahmen zu ihrem neuen Album ‚More‘

Pulp - Denmark Northside Music Festival 2024 - Avlaon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 16:00 Uhr

Pulp haben ihre Arbeitsweise geändert, um die Aufnahmen zu ihrem neuen Album besser gestalten zu können.

Die britischen Pop-Ikonen haben am 6. Juni ihr neues Album ‚More‘, das ihre erste Platte seit ‚We Love Life‘ von 2001 ist, veröffentlicht.

Der 61-jährige Frontmann der Band, Jarvis Cocker, verriet, dass die Künstler bei der Arbeit an dem neuen Album anders vorgegangen seien, da alle Songtexte schon fertig waren, bevor sie ins Aufnahmestudio gingen. Jarvis erzählte in einem Interview mit BBC Radio 6 Music: „Wir haben es ziemlich schnell aufgenommen und versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken, denn das hat die letzten Pulp-Alben etwas mühsam gemacht.“ Die Musikgruppe plant eine Sommer-Tournee, die am 7. Juni in Glasgow startet und am 21. Juni in Manchester enden wird, bevor sie am 25. Juli beim Tramlines Festival in Sheffield als Headliner auftreten. Die Termine lassen eine Lücke im Terminkalender der Musiker für einen möglichen Auftritt beim Glastonbury Festival, das vom 25. bis 29. Juni stattfinden wird, doch Jarvis beharrt darauf, dass die Band aktuell keine Pläne habe, das legendäre Event in ihre Tourdaten aufzunehmen.