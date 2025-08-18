Film Quentin Tarantino: Deshalb führt er bei ‚The Adventures of Cliff Booth‘ nicht Regie

Quentin Tarantino wins Golden Globe January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 09:00 Uhr

Der Filmemacher erklärt, wieso er die Regie für das Projekt lieber an David Fincher abgab.

Quentin Tarantino war „nicht begeistert“ von der Vorstellung, ‚The Adventures of Cliff Booth‘ zu inszenieren.

Der US-Regisseur schrieb das Drehbuch für die Fortsetzung seines 2019 erschienenen Films ‚Once Upon a Time in Hollywood‘. Obwohl er die Geschichte liebt, hatte er kein Interesse daran, für seinen zehnten und letzten Film alte Figuren noch einmal aufleben zu lassen.

Im Podcast ‚The Church of Tarantino‘ erklärte er: „Ich liebe dieses Drehbuch, aber ich bewege mich immer noch auf dem gleichen Terrain, das ich schon einmal betreten habe. Es hat mich einfach nicht begeistert. Bei diesem letzten Film muss ich wieder nicht wissen, was ich tue. Ich muss mich in unbekanntes Gebiet wagen.“

Tarantino fühlte sich geehrt, dass David Fincher daran interessiert war, Brad Pitt in der Titelrolle zu inszenieren. „Ich glaube, David Fincher und ich sind die beiden besten Regisseure. Dass David Fincher tatsächlich meine Arbeit adaptieren möchte, zeigt für mich ein Maß an Ernsthaftigkeit gegenüber meiner Arbeit, das man berücksichtigen sollte“, betonte der 62-Jährige.

Pitt sprach kürzlich über seine Rückkehr als Stuntman Cliff in der „spaßigen“ Fortsetzung für Netflix. Beim Premiere-Interview zu seinem neuesten Film ‚F1‘ sagte er: „Das ist etwas, das Quentin Tarantino geschrieben hat. Es ist eine Episode, nicht wirklich eine Fortsetzung, des Charakters aus ‚Once Upon a Time‘. Er wollte es zu diesem Zeitpunkt nicht selbst inszenieren, also ist unser Freund David Fincher eingesprungen. Wir starten im Juli, das wird richtig Spaß machen.“

‚The Adventures of Cliff Booth‘ soll Berichten zufolge ein Budget von 200 Millionen Dollar haben und wird damit zu einem der teuersten Original-Streaming-Filme überhaupt. Neben Pitt gehören Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Scott Caan und Yahya Abdul-Mateen II zum Cast. Tarantino wird 20 Millionen Dollar für das Drehbuch verdienen, das die erste offizielle Fortsetzung eines seiner Originalfilme darstellt. Der Film markiert zudem ein Wiedersehen von Pitt und Fincher, die bereits bei den gefeierten Filmen ‚Sieben‘, ‚Fight Club‘ und ‚Der seltsame Fall des Benjamin Button‘ zusammenarbeiteten.