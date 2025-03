Film Ralph Macchio führt Gespräche über ‚My Cousin Vinny‘-Reboot

Ralph Macchio - March 19 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 14:00 Uhr

Ralph Macchio hat Gespräche über ein ‚My Cousin Vinny‘-Reboot geführt.

Der 63-jährige Schauspieler spielte an der Seite von Joe Pesci und Marisa Tomei in der Komödie von 1992 mit, und Ralph nun hat verraten, dass er offen für die Idee sei, ein Reboot zu drehen.

Auf die Frage, ob die Idee einer Neuauflage jemals aufgetaucht sei, sagte Ralph gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ja, ich habe mit anderen Autoren darüber gesprochen.“ ‚My Cousin Vinny‘ war ein Kritiker- und kommerzieller Erfolg, und Marisa gewann den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Leistung in dem Film. Aber Ralph ist fest entschlossen, dass jedes mögliche Reboot einen „klugen Blickwinkel“ finden müsse. Der Schauspieler erklärte: „Es ist ein geliebtes Stück. Es geht darum, den intelligenten Blickwinkel zu finden.“ Ralph ist außerdem der Meinung, dass auch Joe in jedem Reboot mitspielen müsste, auch wenn er heutzutage nur noch selten Filme dreht. Als er über seinen ehemaligen Co-Star sprach, scherzte Ralph: „Er könnte es hier per FaceTime übertragen.“

Ralph ist auch bekannt für seine Rolle als Daniel LaRusso in vier ‚Karate Kid‘-Filmen. Der Schauspieler spielte die Rolle erneut in der erfolgreichen Netflix-Serie ‚Cobra Kai‘, und Ralph gab zu, stolz auf das emotionale Ende der Serie zu sein. Er sagte: „Es war wirklich ein Fan-Service und erinnerte an die großartigen Filme der 80er-Jahre. Es fühlte sich an wie ein großer, fetter 80er-Jahre-Film.“