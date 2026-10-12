Musik Rolling Stones arbeiten an neuer Musik – Tournee bleibt ungewiss

Mick Jagger performs on stage during The Rolling Stones' 'STONES TOUR - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2026, 18:30 Uhr

Die Rolling Stones sind offenbar wieder im Studio aktiv.

Saxophonist Courtney Pine hat verraten, dass er erst vor wenigen Wochen gemeinsam mit Mick Jagger an neuen Aufnahmen gearbeitet hat. Ob daraus tatsächlich ein weiteres Album der legendären Rockband entstehen wird, ist allerdings noch offen.

Pine, der bereits auf Jaggers Soloalbum ‚Wandering Spirit‘ von 1993 mitwirkte, sprach am Sonntag (11. Oktober) in der BBC-Radio-3-Sendung ‚Private Passions‘ über die erneute Zusammenarbeit. „Ich hatte erst vor ein paar Wochen eine weitere Studiosession mit ihm für die Rolling Stones“, erklärte der Musiker. Von Jagger zeigte sich Pine begeistert. „Mick ist ein unglaublicher Künstler“, schwärmte er. Die Welt der Pop- und Rockmusik unterscheide sich deutlich von seinem gewohnten musikalischen Umfeld. Dabei erinnerte sich der Saxophonist auch an die ungewöhnlichen Umstände seiner ersten Zusammenarbeit mit dem Stones-Frontmann. Ursprünglich hatte Pine bereits eine Version von Jaggers Soloalbum eingespielt, die später jedoch verworfen wurde. Kurz darauf erhielt er einen Anruf mit der Frage, ob er schon am nächsten Tag nach Los Angeles fliegen könne, um an einer neuen Fassung mitzuwirken. Seine Reaktion sei eindeutig gewesen: „Mick Jagger? Natürlich!“

Dass die Rolling Stones an neuer Musik arbeiten könnten, hatte Jagger bereits im Juni angedeutet. Im Gespräch mit ‚NME‘ erklärte der Sänger, dass er schon wieder neue Songs schreibe. Allerdings sei längst nicht jedes Stück automatisch für die Band bestimmt. Auf die Frage, ob nach dem diesjährigen Sommeralbum ‚Foreign Tongues‘ noch weitere Musik folgen könnte, antwortete er: „Ja, daraus könnte eine Trilogie werden.“ Er habe bereits neue Ideen gesammelt, könne sich aber durchaus vorstellen, einige Songs anderen Künstlern zu überlassen. Manchmal merke er während des Schreibens, dass ein Stück nicht zu ihm selbst passe, dafür aber beispielsweise bei den Red Hot Chili Peppers gut aufgehoben wäre. „Ich habe eine Menge Material, und nicht alles davon eignet sich für die Rolling Stones“, erklärte Jagger. Das sei für ihn jedoch kein Grund, eine musikalische Idee nicht weiterzuverfolgen.

Während neue Aufnahmen also durchaus möglich erscheinen, sieht es mit einer weiteren Tournee der Rocklegenden weniger eindeutig aus. Vor allem Keith Richards soll derzeit wenig Interesse daran haben, wieder auf die Bühne zu gehen. Ronnie Wood erklärte kürzlich gegenüber ‚NME‘, dass sowohl er selbst als auch Jagger gern wieder live auftreten würden. Richards teile diese Begeisterung momentan allerdings nicht. „Ich weiß, dass Mick es kaum erwarten kann, wieder loszulegen, und Keith kann es eben nicht kaum erwarten“, sagte Wood. Damit eine Tournee funktioniere, müssten jedoch alle Bandmitglieder gleichermaßen dahinterstehen. Wood selbst wäre nach eigener Aussage jederzeit bereit, mit den Stones weiterzumachen. „Wenn meine Kumpels sagen: ‚Los geht’s‘, bin ich bereit“, stellte er klar. Konkrete Pläne für weitere gemeinsame Auftritte gebe es derzeit aber nicht.