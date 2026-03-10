Stars Reality-TV-Ikone knüpft Dschungelcamp-Teilnahme an Bedingungen

Kaum zu glauben, aber wahr: Dieser bekannte Reality-TV-Star war noch nie im Dschungelcamp.

Claudia Obert äußert sich zu einer möglichen Teilnahme bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘.

Die TV-Ikone hat bereits an zahlreichen Reality-Formaten teilgenommen. Unter anderem war sie Kandidatin bei ‚Promi Big Brother‘, ‚Kampf der Realitystars‘ und ‚Das Sommerhaus der Stars‘. Derzeit ist sie in der neuen Staffel der Amazon-Prime-Show ‚The 50‘ zu sehen. Nur auf eine Dschungelcamp-Teilnahme hat die 64-Jährige bisher verzichtet.

Im Interview mit ‚Promiflash‘ sprach Claudia nun darüber, wie RTL sie in die beliebte Sendung locken könnte. „Ich hätte auch Lust auf den Dschungel, wenn die das Menü ändern“, scherzte sie. Auf die typische Reis-Bohnen-Diät im Camp hat die Society-Lady offenbar keine Lust. Auch der australische Busch scheint sie nicht zu reizen. „Und die Ortschaft – wenn das in St. Moritz ist oder in St. Tropez oder auf St. Barts, wenn die da irgendwelche Geschichten erzählen“, fügte sie hinzu.

Doch nach welchen Kriterien wählt die Selfmade-Millionärin ihre TV-Jobs eigentlich aus? „Also, das kommt auf meine Stimmung an“, erklärte sie. Über mangelnde Anfragen kann sich die Unternehmerin jedenfalls nicht beschweren. „Und es gibt ja jeden Tag irgendwie ein neues Format, wo man angefragt wird. Also für alle Altersgruppen, für alle, die redegewandt sind, nicht so redegewandt sind“, erzählte sie.

Dieses Jahr war Claudia Obert die offizielle Dschungel-Begleitung von Eva Benetatou. Wegen eines schweren Krankheitsfalls in der Familie ihres Partners Max Suhr musste sie Australien jedoch frühzeitig verlassen.