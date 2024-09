Film ‚Red One‘ wird ‚etwas knallharter‘ als andere Weihnachtsfilme

Dwayne Johnson - Rampage premiere, Los Angeles April 4 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 18:00 Uhr

Der Regisseur hat angedeutet, dass der Film „etwas knallharter“ sein wird als andere Weihnachtsfilme.

‚Red One‘-Filmemacher Jake Kasdan hat angedeutet, dass der Film „etwas knallharter“ sein wird als andere Weihnachtsfilme.

Der neue Film handelt von einem zusammengewürfelten Team von Spezialkräften, die Weihnachten retten wollen, nachdem der Weihnachtsmann vom Nordpol entführt wurde.

Und der 49-jährige Regisseur hat jetzt erklärt, dass der Film eine „aggressivere Art von Actionkomödie“ sein wird, als man sie normalerweise zu dieser Jahreszeit sieht, wobei er jedoch auch einige traditionellere Weihnachtselemente beibehalten wird. In einem Interview gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ verriet Kasdan: „Das macht man nicht, wenn man Weihnachtsfilme nicht mag. Ein großer Teil davon bestand also darin, herauszufinden, wie man all diese weihnachtlichen Elemente einbringen kann, selbst in diese etwas knallharte, aggressivere Art von Actionkomödie, und sie für sich wirken lassen kann.“ Für den neuen Film, der im November in die Kinos kommt, hat Kasdan erneut mit dem 52-jährigen Dwayne Johnson zusammengearbeitet. Es ist das erste Projekt für das Duo, seitdem sie 2019 gemeinsam an ‚Jumanji: The Next Level‘ gearbeitet hatten. Kasdan fügte über Johnson hinzu: „Ich glaube, dass er eine einzigartige Filmpräsenz hat. Und wenn es genau das Richtige für ihn ist, dann kann er Dinge machen, die wirklich niemand sonst tun kann, und man kann sich niemand anderen in einer Rolle vorstellen, die er gespielt hat.”