Film Regisseur Parker Finn über ein ,Smile 2‘-Sequel

Parker Finn at Smile 2 premiere in London - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 10:00 Uhr

Der Regisseur des Horrorfilms wird nur dann einen Nachfolger drehen, wenn er einen Weg findet, „wirklich intensive und hoffentlich tiefgründige Charaktergeschichten zu erzählen“.

Parker Finn, der Regisseur von ,Smile 2‘, wird nur dann einen Nachfolger des Horrorfilms drehen, wenn er einen Weg findet, „wirklich intensive und hoffentlich tiefgründige Charaktergeschichten zu erzählen“.

Die vor kurzem erschienene Horror-Fortsetzung mit Naomi Scott, Ray Nicholson, Kyle Gallner und Lukas Cage in den Hauptrollen hat sowohl das Publikum als auch die Kritiker beeindruckt und an den Kinokassen erfolgreiche Einspielzahlen erzielt.

Der 37-jährige Filmemacher verriet jetzt, dass er einen weiteren Teil der Filmreihe in Betracht ziehen wird, solange er „wirklich Intimität in das Geschichtenerzählen einbringen“ kann. In einem Interview gegenüber ,Collider‘ sagte Finn: „Also, ich sage Ihnen, ich denke, dass es viele interessante Wege gibt, die ein zukünftiges ,Smile‘ einschlagen könnte. Ich persönlich liebe all die Dinge, die nachts rumpeln, und all die echt beängstigenden Dinge des großen Konzepts von ,Smile‘ und dem Smiler. Aber für mich ist ,Smile‘ wirklich ein Mittel, um echt intensive und hoffentlich nachdenkliche Charaktergeschichten zu erzählen, und deshalb möchte ich sicherstellen, dass wir, unabhängig davon, ob mehr als eine Person sie hat, trotzdem einen Weg finden, wirklich Intimität in das Geschichtenerzählen einzubringen. Das ist mir super wichtig. Aber ich denke, dass ,Smile‘ noch ein paar wirklich interessante Tricks auf Lager hat.“ ,Smile 2‘ handelt von Pop-Megastar Skye Riley (Naomi Scott), deren Leben aus den Fugen gerät, nachdem eine boshafte Macht die Gestalt ihres ehemaligen Partners Paul (Nicholson) annimmt und sie verfolgt.