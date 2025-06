Film Leo Woodall und Emilia Jones schließen sich Anthony Bourdain-Biopic ‚Tony‘ an Leo Woodall und Emilia Jones haben sich der Besetzung von ‚Tony‘ angeschlossen. Der ‚Bridget Jones: Mad About the Boy‘-Darsteller und der ‚CODA‘-Star haben ungenannte Rollen in dem kommenden Biopic über den verstorbenen Koch und Autor Anthony Bourdain von A24 ergattert. Die Hauptrolle wird von dem bereits angekündigten Dominic Sessa gespielt. Das Projekt ist noch in […]