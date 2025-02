Stars Renée Zellweger: Vorsprechen für Bier-Werbespot endete in einem Rollerblade-Fiasko

Bang Showbiz | 12.02.2025, 14:00 Uhr

Renée Zellweger dachte, dass sie bei ihrem ersten Vorsprechen für eine Rolle sterben würde, nachdem sie darüber gelogen hatte, Rollschuhlaufen zu können.

Die ‚Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück‘-Schauspielerin fing damit an, sich für die Schauspielerei zu interessieren, als sie an der Universität Englische Literatur studierte.

Die Darstellerin erzählte jetzt, dass sie ein Vorsprechen für einen Bier-Werbespot bekam, da sie nicht die Wahrheit über ihre Fähigkeiten in Sachen Rollschuhlaufen sagte. Zellweger sagte in einem Gespräch mit der ‚The Sun‘-Zeitung: „Ich habe mir ein paar Rollschuhe gemietet, es ausprobiert und dachte mir nur: ‚Ich werde definitiv sterben.'“ Renée fügte hinzu, dass sie bei dem Vorsprechen in einem Bikini und Rollschuhen mit einem 12er-Pack Bier auf ihrer Schulter einen Hügel herunterfahren sollte. Der Star scherzte darüber, dass sie das Gespräch heute nicht mehr führen könnte, wenn die Straße unten nicht abgesperrt und Gegenverkehr vorhanden gewesen wäre. Sie witzelte: „Aber es wäre eine wirklich gute Art, die Welt zu verlassen, wenn man sie verlassen will. Versteht ihr, was ich meine? Begraben unter einem Haufen Bier.“ Trotz des Rollerblade-Fiaskos nahm ihre Schauspielkarriere in den 1990er Jahren Fahrt auf, ihr Durchbruch gelang ihr 1996 mit einer Rolle an der Seite von Tom Cruise in ‚Jerry Maguire‘.