Stars Richard Lugner: Tot mit 91

Richard Lugner / Opera Ball in Vienna / BREUEL-BILD/ABB / 02/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 18:44 Uhr

Richard Lugner ist im Alter von 91 verstorben.

Der Baulöwe und Medienstar soll am Montagmorgen (12. August) in seiner Villa in Döbling gestorben sein, wie die österreichischen Zeitungen ‚Heute‘ und ‚Krone‘ zuerst berichteten. Aus der Familien wurde diese traurige Nachricht gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Lugner hatte zuletzt verstärkt über gesundheitlichen Problemen geklagt. Woran er genau gestorben ist, wurde aber noch nicht bekannt gegeben.

Richard Lugner war einer der bekanntesten Unternehmer Österreichs. Der charismatische Baulöwe und Society-Liebling, der durch seine exzentrische Persönlichkeit und seine spektakulären Auftritte am Wiener Opernball zu einer nationalen Berühmtheit wurde, hinterlässt eine Lücke in der österreichischen Medienlandschaft.

Richard Lugner wurde am 11. Oktober 1932 in Wien geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nach einer Ausbildung zum Bauingenieur gründete er 1962 seine eigene Baufirma, die Lugner-Bau-Gesellschaft. In den folgenden Jahrzehnten baute er erfolgreich eine Unternehmensgruppe auf, die sich vor allem durch die Errichtung von Einkaufszentren und Großprojekten einen Namen machte. Sein bekanntestes Bauprojekt ist die „Lugner City“, ein Einkaufszentrum im 15. Wiener Gemeindebezirk, das 1990 eröffnet wurde und bis heute ein beliebter Treffpunkt in Wien ist.

Neben seiner erfolgreichen Karriere als Bauunternehmer war Lugner auch für seine Extravaganzen und seine Vorliebe für den Glamour der High Society bekannt. Seit den 1990er-Jahren machte er regelmäßig Schlagzeilen, indem er internationale Stars als seine Begleiter zum Wiener Opernball einlud. Namen wie Sophia Loren, Pamela Anderson und Paris Hilton sind nur einige der Prominenten, die an Lugners Seite über den roten Teppich schritten.

Lugners Medienpräsenz war fast so bedeutend wie seine unternehmerischen Erfolge. Er war regelmäßiger Gast in österreichischen Talkshows und Reality-TV-Formaten und verstand es wie kaum ein anderer, sich selbst zu vermarkten. Seine unverblümte Art und seine teilweise als skurril empfundenen Auftritte machten ihn zu einem Liebling der Klatschpresse. Doch hinter dem schillernden Image verbarg sich auch eine ernste Seite: Lugner war ein scharfsinniger Geschäftsmann, der es verstand, mediale Aufmerksamkeit in geschäftlichen Erfolg umzumünzen.

Das Leben von Richard Lugner war nicht nur von Erfolg geprägt. Mehrere Male musste er sich mit finanziellen Schwierigkeiten auseinandersetzen, und auch privat erlebte er Höhen und Tiefen. Lugner war fünfmal verheiratet und ließ sich genauso oft wieder scheiden. Seine letzte Ehe mit der deutlich jüngeren Cathy Lugner sorgte für großes mediales Aufsehen, endete jedoch nach nur zwei Jahren. Trotz aller Widrigkeiten zeigte sich Richard „Mörtel“ Lugner bis ins hohe Alter aktiv und lebensfroh.