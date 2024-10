Stars Rihanna: Dessous sind ideal für Halloween

Rihanna attends the Savage X Fenty Celebration of Lavish Lace Debut - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2024, 12:00 Uhr

Die Muskerin ist sich sicher, dass ihre Dessous-Artikel an Halloween sehr gefragt sind.

Rihanna geht davon aus, dass viele Menschen ihre Dessous-Marke in ihre Halloween-Outfits integrieren werden.

Die R B-Sängerin hat großen Erfolg mit ihrem Lingerie-Label Savage x Fenty und glaubt, dass es die perfekte Zeit des Jahres ist, um Dessous draußen zu tragen. Auf die Frage, ob sie erwartet, dass die Leute an Halloween Dessous der Marke Fenty tragen werden, verriet Rihanna gegenüber ‚People‘: „Ich weiß, dass sie es tun werden. An Halloween sieht man die meisten Dessous im Freien.“

Die Sängerin plant, dieses Jahr an Halloween ein „einfaches“ Outfit zu tragen. Rihanna, die mit A$AP Rocky die Söhne RZA (2) und Riot (14 Monate) hat, erklärte: „Ich versuche, etwas Einfaches, Leichtes zu machen und vielleicht etwas, das ich selbst machen kann.“

Die ‚We Found Love‘-Hitmacherin hatte zuvor behauptet, dass Dessous „überall“ getragen werden können. „Ob man sie außerhalb von T-Shirts oder in einer Jacke, die herunterfällt, zur Schau stellen will, oder einfach nur, um es sich gemütlich zu machen oder um ein wenig Unterstützung zu haben, [es spielt keine Rolle]“, sagte sie im ‚People‘-Interview.