Stars Rihanna: Glastonbury-Headliner?

Rihanna - Fenty Hair Los Angeles Launch Party - Nya Studios - June 10th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 12:42 Uhr

Nach einer mehrjährigen Auszeit könnte die Popikone für das legendäre Festival auf die Bühne zurückkehren.

Rihanna soll nächstes Jahr beim Glastonbury-Festival als Headlinerin auftreten.

Die 36-jährige Sängerin hat sich in den letzten Jahren vor allen Dingen ihrem Familienleben gewidmet. Zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky zieht die ‚Umbrella‘-Interpretin zwei Kinder groß, doch schon bald könnte Rihanna womöglich auf die Bühne zurückkehren, wie ein Insider jetzt im Gespräch mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ verriet. „Es ist ein Running Gag, wie lange Rihannas neuntes Album für seine Veröffentlichung braucht“, stand dort zu lesen. „Aber endlich ist das Warten beinahe vorbei. Über die Jahre wurden so viele Songs mit vielen verschiedenen Leuten aufgenommen, unter anderem mit Alesso und Diplo. Sie hat von Pop über Reggae zu Hiphop und allem dazwischen alles ausprobiert. Aber weil sie will, dass es frisch klingt, und wegen Rihannas aktueller Lebenssituation wurde praktisch alles verworfen. Einiges wurde überarbeitet, aber der Großteil wurde komplett weggeschmissen, als sie Anfang des Jahres an den Arbeitsplatz zurückkehrte. Rihanna ist jetzt schon seit einer Weile wieder im Studio und so langsam kommen die Dinge zusammen.“

Da der Nachfolger von ‚Anti‘ aus 2016 schon bald seine Premiere feiern könnte, wird Rihanna daher auch als heiße Kandidatin für das Glastonbury 2025 gehandelt. Der Insider verrät weiter: „2025 soll ihr Jahr werden, mit einer Riesentournee mit Live Nation in Arbeit und ja, Glastonbury ist wieder auf dem Tisch.“