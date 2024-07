Stars Rita Ora: Konzertabsage nach medizinischem Notfall

Rita Ora - Saga Festival Bucharest - Photographer Andreea Popa - Stoked PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2024, 16:31 Uhr

Die britische Sängerin wurde am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert und musste deshalb kurzfristig einen Auftritt absagen.

Rita Ora musste ein Konzert absagen, weil sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Eigentlich hätte die ‚Let You Love Me‘-Interpretin am Samstag (27. Juli) bei der ungarischen Veranstaltung ‚Campus Fesztival‘ auf der Bühne stehen sollen. Auf Anordnung ihrer Ärzte cancelte Rita ihren Auftritt jedoch nur wenige Stunden vor der geplanten Performance. Grund dafür war ein überraschender Krankenhausaufenthalt der Sängerin, die ihren Fans die traurige Nachricht in einer Instagram-Story übermittelte. Darin schrieb sie: „Bitte verzeiht mir diese unerwartete Wendung der Ereignisse, aber leider werde ich heute Abend nicht beim ‚Campus Fesztivál‘ auftreten können. Ich habe die Nacht in einem Krankenhaus in Budapest verbracht und muss mich auf ärztliche Anordnung dringend ausruhen. Es tut mir so leid für meine Fans, die heute da sind, und ich bin euch so dankbar für euer Verständnis.“

Die Organisatoren des Festivals kommentierten Ritas kurzfristige Absage ebenfalls in den sozialen Netzwerken. Auf ihrem offiziellen Instagram-Profil stand zu lesen: „Ihre Crew hat seit dem Morgengrauen daran gearbeitet, die Show vorzubereiten. Wir sind wegen der Nachricht ebenfalls am Boden zerstört. Das Samstagsprogramm auf der Hauptbühne wird bald neu organisiert. Wir wünschen Rita eine schnelle Genesung.“ Genauere Details zu ihrer Erkrankung gab die Musikerin nicht bekannt.