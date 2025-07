Stars Rita Ora spurt Liam Paynes Präsenz noch immer

Rita Ora at Capital Summertime Ball June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2025, 11:23 Uhr

Der One Direction-Star kam letztes Jahr unter tragischen Umständen ums Leben. Die Sängerin ist überzeugt, seine Anwesenheit zu fühlen.

Rita Ora ist davon überzeugt, Liam Paynes Präsenz zu spüren.

Die 34-jährige Sängerin hatte mit dem verstorbenen One Direction-Star das Duett ‚For You‘ für den Soundtrack des Films ‚Fifty Shades of Grey – Befreite Lust‘ (2018) aufgenommen. Liam war im Oktober letzten Jahres im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien ums Leben gekommen. Rita enthüllte, dass sie ihr gemeinsames Lied ständig singe, um seine Erinnerung lebendig zu halten.

Auf die Frage, ob sie sich ‚Building the Band‘, Liams letztes Projekt für Netflix, anschauen werde, verriet die Musikerin in der Sendung ‚Elvis Duran and The Morning Show‘: „Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Er war ein wirklich guter Freund von mir. Ich habe sowieso immer das Gefühl, dass er noch da ist – also ist das okay.“

Die ‚Let You Love Me‘-Interpretin fuhr fort: „Das letzte Lied, das wir gemeinsam aufgenommen haben, singe ich ständig. Und es fühlt sich an, als wäre er einfach noch da.“ Rita ist dankbar, dass sie sich Liam dank ihres Duetts wieder nahe fühlen kann. „Es fühlt sich einfach wunderbar an, als wäre er durch die Musik noch präsent“, erzählte sie. „Deshalb ist Musik so kraftvoll. Sie bringt einen Menschen, eine Erinnerung, ein Gefühl zurück.“ Diese „unglaublich schöne Erinnerung“ an Liam werde sie dank ‚For You‘ für immer behalten.