Stars R’n’B-Sänger Freddie Jackson stirbt drei Tage nach seinem 70. Geburtstag

Freddie Jackson - AVALON - 1986 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 18:30 Uhr

R’n’B-Sänger Freddie Jackson ist im Alter von 70 Jahren gestorben.

Der Musiker, der vor allem mit Songs wie ‚You Are My Lady‘ und ‚Rock Me Tonight (For Old Times Sake)‘ bekannt wurde, starb am Montag (5. Oktober) – nur drei Tage nach seinem 70. Geburtstag. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Seine Familie bestätigte die Nachricht in den sozialen Medien.

„Mit tiefer Trauer und schweren Herzen geben wir den Tod unseres geliebten Freddie Jackson bekannt“, hieß es in der Mitteilung von Freddie Jacksons Angehörigen. Der Sänger sei „mehr als eine legendäre Stimme“ gewesen, sondern auch ein freundlicher und großzügiger Mensch, der seine Familie, Freunde, Fans und seine Musik geliebt habe. Über Jahrzehnte hinweg habe Jackson Songs geschaffen, die für viele Menschen zum „Soundtrack unserer Liebesgeschichten, unserer Feiern und unserer wertvollsten Erinnerungen“ geworden seien. Dieses musikalische Vermächtnis werde weiterleben. Die Familie richtete sich außerdem direkt an seine Fans: „An alle, die jemals mitgesungen, getanzt oder etwas gefühlt haben, wenn Freddie die Bühne betrat: Danke.“ Für Jackson seien seine Fans wie eine Familie gewesen, deren Zuneigung ihn sein Leben lang begleitet habe. Details zur Beisetzung und zu geplanten Würdigungen seines Lebens sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die Erklärung endete mit den Worten: „Ruhe in Frieden, Freddie. Dein Vermächtnis und deine Stimme werden für immer weiterleben.“

Jackson begann seine Musikkarriere Ende der 1970er-Jahre und schloss sich zunächst der kalifornischen Funkband Mystic Merlin an. Nach seiner Rückkehr an die US-Ostküste konzentrierte er sich zunehmend auf R’n’B und entwickelte sich Mitte der 1980er-Jahre zu einer der erfolgreichsten Stimmen des Genres. Mit Songs wie ‚Rock Me Tonight (For Old Times Sake)‘, ‚You Are My Lady‘, ‚Have You Ever Loved Somebody‘, ‚Jam Tonight‘ und ‚Do Me Again‘ feierte er zahlreiche Charterfolge und wurde zu einer festen Größe in der amerikanischen R’n’B-Szene.

Jackson arbeitete auch für Filmproduktionen. Für den Animationsfilm ‚All Dogs Go to Heaven‘ aus dem Jahr 1989 nahm er gemeinsam mit Irene Cara das Duett ‚Love Survives‘ auf. Später war er zudem im Kult-Krimidrama ‚King of New York‘ vor der Kamera zu sehen. Auch in späteren Jahren blieb Jackson musikalisch aktiv. 2018 veröffentlichte er mit ‚Love Signals‘ sein letztes Album. Zwei Jahre später folgte der Song ‚Why‘, in dem er sich mit rassistischer Ungerechtigkeit auseinandersetzte.