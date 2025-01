Musik Robbie Williams egalisiert Beatles-Rekord mit neuesten Nummer-1-Album

Robbie Williams - 2024 Toronto International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.01.2025, 15:27 Uhr

Robbie Williams hat sein 15. Nummer-1-Soloalbum erreicht und damit den Rekord der Beatles egalisiert.

Der ‚Rock DJ‘-Hitmacher gab zu, dass es eine „riesige Ehre“ für ihn sei, dass der Soundtrack zu seinem Biopic ‚Better Man‘ in dieser Woche den ersten Platz in den offiziellen UK-Albencharts erobert hat. Die Platte hat damit auch die restlichen vier Alben der Top 5 zusammen übertroffen hat.

Robbie sagte in einer Erklärung: „Danke an alle, die das Album und den Film unterstützt haben. Es ist eine riesige Ehre, mein 15. UK-Nummer-1-Album zu haben. Ein besonderes Dankeschön an all meine Fans, deren Unterstützung ich nie als selbstverständlich ansehe. Ich bin so stolz auf den Film ‚Better Man‘, und dass das Soundtrack-Album nun auf Platz 1 ist, macht es noch besonderer.“

Zusammen mit seiner Arbeit bei Take That hat Robbie insgesamt 20 UK-Nummer-1-Alben, was ihn nur hinter Sir Paul McCartney platziert, der mit 22 Alben die Spitzenposition innehat – dank seiner Soloalben sowie seiner Musik mit The Beatles, Wings und seiner verstorbenen Frau Linda McCartney.

Der 50-jährige Sänger – der mit 16 Jahren zu Take That kam – äußerte kürzlich die Hoffnung, eine Karriere zu haben, die so lange dauert wie die von Sir Rod Stewart, der auch im Alter von 80 Jahren immer noch regelmäßig Musik aufnimmt und auftritt. Er sagte in der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star Sunday‘: „Ich kann nur erahnen, was meine Zukunft bringt. Und wenn Rod Stewart ein Maßstab ist, habe ich eine Karriere im Rod-Stewart-Stil gehabt, und er darf immer noch Rod Stewart sein. Ich hoffe, dass die Allgemeinheit mir erlaubt, Robbie Williams zu sein, wenn ich so alt wie Rod Stewart bin.“