Stars Robbie Williams: Er will nochmal zur Schule

Bang Showbiz | 23.12.2024, 09:00 Uhr

Der 50-jährige Popstar will beweisen, dass er nicht dumm ist.

Robbie Williams will seinen Schulabschluss nachholen, um zu beweisen, dass er „nicht dumm“ ist.

Der 50-jährige Popstar kann nicht wirklich viele akademische Erfolge nachweisen, nachdem er in jungen Jahren die meisten seiner Prüfungen nicht bestand oder sogar schwänzte. Da ihn damals viele aufgrund seiner Lernbehinderungen für hohl hielten, will Robbie jetzt zeigen, was wirklich in ihm steckt. Der Zeitung ‚The Sun‘ verriet er: „Ich habe nie besser als vier abgeschnitten, bei allem anderen bin ich durchgefallen oder habe es geschwänzt. Ich will wirklich zurückgehen und [meine Prüfungen] nochmal machen. Mein ganzes Leben lang habe ich mich dumm gefühlt, da wir damals in den Siebzigern und Achtzigern in Stoke-on-Trent keine Ahnung von Dyslexie hatten. Ich habe Dyslexie, Dyskalkulie, ADHS, aber damals hatten wir das nicht. Also ging ich von der Schule ab und dachte ich wäre dumm und es hat ewig gedauert, bis ich darüber hinweg war. Und jetzt will ich es einfach ein paar Menschen beweisen – ich bin nicht dumm. Jetzt, wo ich das gesagt habe, mache ich mir in die Hose – vielleicht bin ich es doch!“

Seine Rückkehr an die Schule würde Robbie auch live im TV dokumentieren. „Ich kann mich nicht mehr an den Namen meines Englischlehrers erinnern, aber ich habe gedacht, dass das vielleicht eine interessante TV-Show werden könnte, in der ich zurück zur Schule gehe“, erklärte er. „Aber natürlich altersgerecht!“