Musik Robbie Williams: Er wird Headliner in Newcastle

Robbie Williams - Come Together Festival - PR handout from Orbit PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 16:00 Uhr

Robbie Williams wird 2025 beim ersten ‚Come Together Festival‘ in Newcastle als Headliner auftreten.

Nachdem er die Termine für seine Mammut-Tour ‚Robbie Williams Live 2025‘ bekannt gegeben hat, wird der ‚She‘s the One‘-Hitmacher am 4. Juni bei dem brandneuen Musikevent im Nordosten Englands, das das größte seiner Art in der Region zu werden verspricht, ganz oben auf der Liste stehen.

Es wird außerdem Robbies erster Auftritt in der Stadt seit 2014 sein. „Ich bin begeistert, als Headliner zu spielen, was im Wesentlichen mein eigenes eintägiges Festival ist, und wo könnte das besser sein als in Newcastle?“, sagte der Musiker. „Ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr dort zu sehen.“

Robbies Support-Act von seiner bevorstehenden Tour, The Lottery Winners, gehören zu den Künstlern, die an Robbies Tag ebenfalls auf dem Festival auftreten werden. Mit dabei sind außerdem Kaiser Chiefs, Little Mix-Star Perrie, der lokale aufstrebende Star Andrew Cushin und die Singer-Songwriter Nell Mescal und Guy Sebastian. Das ‚Come Together Festival‘ findet zwischen dem 4. und 8. Juni statt. Weitere große Namen sollen noch bekannt gegeben werden.

Toby Leighton-Pope, Managing Director von TEG Europe, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Robbie Williams als unseren ersten Headliner für das ‚Come Together Festival‘ bekannt zu geben. Einen so ikonischen Künstler nach Newcastle zu bringen, unterstreicht unser Engagement, ein erstklassiges Festivalerlebnis zu bieten, das zugänglich und unvergesslich ist.“