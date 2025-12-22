Stars Robbie Williams feiert seinen Geburtstag nicht

Bang Showbiz | 22.12.2025, 14:00 Uhr

Der britische Popstar ist kein Fan von Geburtstagen - dafür liebt er Weihnachten.

Robbie Williams sieht keinen Sinn darin, seinen Geburtstag zu feiern.

Der ehemalige Take That-Star hat verraten, dass er ein großer Fan von Weihnachten ist und alles daran setzt, seine Frau Ayda Field und ihre vier Kinder – Theodora, Colette, Charlton und Beau – während der Feiertage zu verwöhnen. Eine große Geburtstagsparty veranstaltet er jedoch nie, da er überzeugt ist, dass er durch seinen Beruf ohnehin „die ganze Zeit gefeiert“ wird.

In einem Interview mit der ‚Sunday Times‘ erklärte der Sänger: „Ich liebe Weihnachten absolut. Aber Geburtstage verstehe ich nicht … Es ist dein Tag, um gefeiert zu werden, aber ich bin schon berühmt – also werde ich die ganze Zeit gefeiert. Geburtstage sind für mich sinnlos.“

Das Promi-Paar habe zwei Weihnachtsbäume zu Hause und überschütte seine Kinder mit Geschenken, um „überzukompensieren, dass meine Bedürfnisse in meiner Kindheit nicht erfüllt wurden“. Der Musiker verriet außerdem, dass er einen Koch engagiert, der das Weihnachtsessen der Familie zubereitet.

Robbie sprach auch über sein Verhältnis zum Ruhm, nachdem er in den 1990er-Jahren mit psychischen Problemen und Sucht zu kämpfen hatte. „Uns wird von klein auf gesagt, dass Ruhm und Reichtum ein Allheilmittel seien, deshalb habe ich es gesucht“, gestand er. „Aber tatsächlich verursacht es eine existenzielle Krise, und ich werde meine Erkenntnisse darüber bis zu meinem Tod erklären.“

Zu seinen Alkohol- und Drogenexzessen fügte der 51-Jährige hinzu: „Es gab 18 Monate akuten Alkoholismus und Sucht. Und als ich am Tiefpunkt angekommen war, habe ich mir eine Schaufel genommen und einen Keller ausgehoben. Wenn ich so weitergemacht hätte, wäre ich gestorben.“