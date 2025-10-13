Musik Robbie Williams kann mit Taylor Swift ’nicht konkurrieren‘

Robbie Williams - Better Man premiere 2025 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 11:00 Uhr

Robbie Williams hat die Veröffentlichung seines neuen Albums verschoben, weil er „nicht mit Taylor Swift konkurrieren“ kann.

Der ehemalige Take-That-Star wollte sein Album ‚BRITPOP‘ ursprünglich am 10. Oktober herausbringen – nur eine Woche nach dem Erscheinen von Taylors heiß ersehnter LP ‚The Life of a Showgirl‘. Doch nun hat Robbie den Release auf Februar 2026 verschoben. Er gab zu, dass er diesen Schritt unternahm, weil die ‚Shake It Off‘-Sängerin ihm sonst zu hundert Prozent den Platz an der Chartspitze streitig gemacht hätte. Während eines intimen Konzerts im Londoner Club Dingwalls, bei dem Robbie neue Songs vorstellte, sagte er dem Publikum, er wolle vermeiden, sein Album zeitgleich mit Taylor Swifts neuem Werk zu veröffentlichen. Er erklärte: „Wir tun alle so, als ginge es nicht um Taylor Swift. Aber verdammt, genau darum geht’s! Gegen sie kann man einfach nicht antreten.“

Der Sänger fügte hinzu: „Die Wahrheit ist: Ich will 16 Nummer-eins-Alben haben. Und dann entscheidet Taylor, ihr Album am selben Wochenende wie meins rauszubringen. Da dachte ich mir: ‚Verdammt noch mal! Dann bringe ich meins eben eine Woche später raus.‘ Von seinem Team musste Robbie daraufhin erfahren, dass eine Woche später die Deluxe-Versionen von ‚The Life of a Showgirl‘ auf den Markt kommen würden. Eine weitere Woche danach sei mit dem Oasis-Comeback gerechnet worden. Deshalb fasste der ‚Angels‘-Interpret den Entschluss: „Dann machen wir’s eben im Februar, wenn sonst keiner ein Album rausbringt!“

Ein Insider sagte zuvor der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘, dass Robbie den Veröffentlichungstermin verschoben habe, um seine Chancen auf einen neuen Chartrekord nicht zu gefährden. Der Bekannte des Stars gab preis: „Robbie wird in die Geschichtsbücher eingehen, wenn er noch ein weiteres Nummer-eins-Album schafft – also geht er kein Risiko ein. Taylor ist derzeit zweifellos der größte Star der Welt und ihre Verkaufszahlen in der ersten Woche werden alles übertreffen, was andere Künstler in den letzten Jahren geschafft haben. Auch in der zweiten Woche werden die Verkäufe noch riesig sein, also haben Robbie und sein Team beschlossen, den Veröffentlichungstermin lieber zu verschieben.“