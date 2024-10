Film Robert Englund über ein mögliches Comeback für einen neuen ‚Nightmare – Mörderische Träume‘-Film

Robert Englund - 1990 - FAMOUS - Stock image - Nightmare On Elm Street BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 18:00 Uhr

Robert Englund erzählte, dass er die Idee, als Freddy Krueger in einem weiteren ‚Nightmare – Mörderische Träume‘-Film zurückzukehren, verworfen habe.

Der 77-jährige Schauspieler spielte die Rolle des fiktiven Serienmörders vom Debüt der Horror-Filmreihe 1984 bis zum Spin-off ‚Freddy vs. Jason‘ vor 21 Jahren, wobei Englund nun jedoch andeutete, dass seine Zeit als Bösewicht zu Ende ist.

Als ‚Bloody Disgusting‘ Englund danach fragte, ob er noch eine weitere Freddy-Rolle in sich hätte, antwortete er: „Nein. Wirklich nicht. Ich meine, vielleicht könnten wir mit einer Nahaufnahme oder mit so etwas einen Kunstgriff machen, aber nein, ich kann ihn nicht mehr spielen. Ich bin zu alt. Aber nein, ich habe keinen Freddy mehr in mir.“ Der Star deutete jedoch an, dass er seinen Part möglicherweise in einer „hochwertigen, animierten Version“ des Films wiederholen könnte. Robert fügte hinzu: „Ich könnte möglicherweise einer echt hochwertigen, animierten Version meine Stimme verleihen. Es wäre schön, wenn man mich darum bitten würde, aber ich weiß, dass ich die Kampfszenen jetzt nicht mehr als eine Einstellung und eine Perspektive machen kann. Ich kann einfach nicht mit dem Kopf wackeln oder so etwas. Ich bin ein alter Hund! Gönnt mir eine Pause.”