Film Robert Pattinson gibt Update zu ‚The Batman 2‘: ‚Wir legen eine kurze Pause ein‘

Robert Pattinson - The Batman premiere 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 11:00 Uhr

Robert Pattinson äußert sich zum aktuellen Stand von 'The Batman 2'.

Robert Pattinson hat sich zur Produktionspause von ‚The Batman 2‘ geäußert.

Der britische Schauspieler ist zuversichtlich, dass es mit den Dreharbeiten weitergehen wird. In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des DC-Studios-Blockbusters aus dem Jahr 2022 soll Pattinson erneut in die Rolle des Milliardärs Bruce Wayne und seines Alter Egos Batman schlüpfen. Die Produktion wurde allerdings vor Kurzem vorübergehend unterbrochen. Im Gespräch mit ‚Official Pop Drop‘ erklärte der 40-Jährige nun: „Ja, wir legen eine kurze Pause ein und werden dann alles Weitere klären.“

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung laufen seit Juni in London. Anfang vergangener Woche wurde jedoch bekannt, dass die Arbeit an dem Film unterbrochen wurde, damit Regisseur Matt Reeves sich um eine ‚familiäre Angelegenheit‘ kümmern kann. Ein Sprecher erklärte in einer Stellungnahme: „Matt erhält die volle Unterstützung von DC Studios, und wir freuen uns darauf, die gemeinsame Arbeit bald fortzusetzen.“Weiteren Details zu der Situation gab der Sprecher nicht.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, gibt es derzeit keine Änderung am geplanten Kinostart des Films am 18. Februar 2028. Im Juli war bekannt geworden, dass Warner Bros. den Starttermin der Fortsetzung auf den 18. Februar 2028 verschoben hatte. Ursprünglich sollte der Film im Oktober 2026 in die Kinos kommen, bevor der Termin auf Oktober 2027 verlegt worden war. Reeves übernimmt erneut das Drehbuch und die Regie.

Der erste Film stellte Pattinson als titelgebenden Helden vor. Der ‚Twilight‘-Star wird auch in der Fortsetzung als Batman zu sehen sein. Allerdings äußerte er sich zurückhaltend zu der Vorstellung, dass seine Version von Batman Teil des umfassenderen DC-Universums werden könnte. Kürzlich sagte Pattinson gegenüber ‚LADbible‘: „Ich glaube, es wäre ziemlich schwierig, diese Version von Bruce außerhalb von Matts Welt anzusiedeln. Es ist wohl eine der wenigen Figuren, die einem aufgrund der langen Dreharbeiten, aber auch wegen des ganz speziellen Stils so nahegehen, dass die Atmosphäre des Films in einen übergeht.“