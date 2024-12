Musik Robert Smith: Weitere Musik in Arbeit

Robert Smith - December 2022 - Avalon - The Cure BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 14:00 Uhr

Robert Smith hat verraten, dass The Cure ein „Begleitstück“ zu ,Songs of a Lost World‘ in der Pipeline haben.

Die ,Boys Don’t Cry’-Band hat letzten Monat ihr erstes neues Album seit 16 Jahren veröffentlicht und der Frontmann hat bestätigt, dass ein Begleitstück und ein anderes drittes Album in Arbeit sind.

Im Gespräch mit ,Absolute Radio’ sagte Robert: „Es gibt ein weiteres Album, das so gut wie fertig ist. Es ist sozusagen das Gegenstück dazu. Es gibt noch ein drittes, das völlig anders ist. Es ist wirklich eine Art zufälliges Zeug, wie spätabendliches Studiomaterial. Aber einiges davon ist wirklich gut, es ist einfach ganz anders.“ Der 65-jährige Musiker fügte hinzu: „Dieses ,Songs of a Lost World‘-Album ist ein wirklich emotionales Werk und das Gegenstück ist nicht ganz so düster, aber es erforscht andere Themen ein bisschen mehr. Das dritte Album ist eigentlich sehr seltsam. Ich habe den Text dazu noch nicht fertiggestellt, weil ich mich in meinem Kopf viel mehr auf die Aufführung dieser Stücke konzentriert habe. Ich möchte eigentlich nicht, dass es aufhört, weil es so gut war. Die Reaktion auf die neue Musik war so, so großartig. Es war wirklich schön zu spüren, wie die Leute uns all die Liebe schenkten.“

Robert verriet zuvor, dass er es heutzutage „viel schwieriger“ findet, Songs zu schreiben, die er „singen möchte“.