Musik Rolling Stones: Geplante Europatournee mit vier Shows in Großbritannien

The Rolling Stones - Hackney Diamonds US tour July 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 09:00 Uhr

Die Rolling Stones sollen Berichten zufolge zum ersten Mal seit 2022 wieder in England auftreten.

Sir Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood sollen im Rahmen einer Europatournee in diesem Sommer vier Shows in Großbritannien im Tottenham Hotspur Stadium planen, nachdem die Künstler zuletzt vor drei Jahren zwei Konzerte im Londoner Hyde Park spielten.

Die Show der Band wird Teil der Europatournee der ,Hackney Diamonds‘-Musiker sein. Ein Insider verriet in einem Interview gegenüber ,Mail Online‘: „Mick, Keith und Ronnie können es kaum erwarten, die Show dem britischen Publikum zu präsentieren. Sie planen das seit Monaten und brennen darauf, wieder auf Tournee zu gehen und das zu machen, was sie am besten können, nämlich auftreten. Alle drei fühlen sich so lebendig, wenn sie vor einem Stadion voller Fans stehen. Das hält sie jung. Sie wollen allen zeigen, dass sie es immer noch drauf haben. Es wird unglaublich werden.“ Die Publikation fügte hinzu, dass in den kommenden Wochen eine offizielle Ankündigung der Band zu ihrem Comeback in Großbritannien erwartet wird. Im vergangenen Monat wurde verkündet, dass die ,Hackney Diamonds Tour‘-Tournee der Band die Einnahmen von Taylor Swifts ,Eras Tour‘ übertroffen hat.