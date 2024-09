Film Ruby Rose: Rolle in neuem Thriller ‚The Drowning Pool‘

Bang Showbiz | 04.09.2024, 14:00 Uhr

Die Darstellerin wird in dem neuen Thriller mitspielen.

Ruby Rose wird in dem neuen Thriller ‚The Drowning Pool‘ mitspielen.

Die 38-jährige Schauspielerin wird in dem düsteren Film von Regisseur David Hackl die Hauptrolle spielen.

Der neue Film handelt vom mysteriösen Verschwinden der amerikanischen Surferin Isabelle Gray im Meer der Kanarischen Inseln. Isabelle gilt als ertrunken, doch ihre verzweifelte Schwester Katherine weigert sich, die Inseln zu verlassen, bis sie Antworten bekommt. Sie findet heraus, dass ihre Schwester nicht die einzige Frau war, die spurlos im Meer verschwunden ist. Katherine trotzt der mangelnden Hilfe der örtlichen Behörden und kommt einer Reihe zunehmend beängstigender Hinweise auf die Spur. Die Vorproduktion des kommenden Thrillers, für den Colin McNeil und Daniel Minsky das Drehbuch schrieben, hat auf den Kanarischen Inseln begonnen, während The Exchange den Film den Käufern beim Toronto Film Festival vorstellt. Nat McCormick, Präsident für den weltweiten Vertrieb und Distribution bei The Exchange, verriet in einem Statement: „’The Drowning Pool‘ ist eine frische und spannende Geschichte, die an einem traumhaften Urlaubsort spielt und eine renommierte internationale Besetzung hat. Wir freuen uns darauf, mit unseren Vertriebspartnern auf der ganzen Welt in das Projekt einzutauchen.“