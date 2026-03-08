Stars Rückkehr nach Deutschland: Anna-Maria Ferchichi übt scharfe Kritik an Dubai

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2026, 12:44 Uhr

Anna-Maria Ferchichi übt nach Rückkehr scharfe Kritik an Dubai.

Nach mehreren Jahren im Leben zwischen Luxusvillen und Sonnenschein in Dubai hat Anna-Maria Ferchichi nun offen über ihre Erfahrungen gesprochen.

Anfang 2026 kehrte die Ehefrau von Rapper Bushido gemeinsam mit ihrer großen Familie nach Deutschland zurück – und reflektiert heute deutlich kritischer über das Leben in den Emiraten. Über drei Jahre lang lebten die Ferchichis in der Wüstenstadt. Der Alltag war geprägt von großzügigen Villen, Personal und einer Umgebung, die für viele ein Traum zu sein scheint. Mittlerweile haben sie ihr Haus in der Golfstadt verkauft und sind nach Grünwald bei München gezogen, wo sie ein neues Zuhause gefunden haben.

Die Rückkehr nach Deutschland hat vor allem bei den Kindern deutliche Veränderungen bewirkt, wie Anna-Maria in sozialen Netzwerken schildert. Rückblickend betrachtet sie das Leben in Dubai inzwischen deutlich kritischer als damals. „Es macht mich ein bisschen traurig, dass ich nicht früher bemerkt habe, dass unseren Kindern etwas gefehlt hat“, gestand die 44-Jährige in den sozialen Netzwerken. Sie betonte, dass das Umfeld in Dubai für Kinder „auf Dauer sehr einseitig“ gewesen sei. Viele Familien lebten in abgeschotteten Wohnanlagen, spontane Treffen mit Freunden seien kaum möglich gewesen. Oft seien die Kinder auf Fahrer angewiesen gewesen, um zu Freizeitaktivitäten zu gelangen.

In Deutschland entdeckten die Kinder nun wieder mehr Möglichkeiten für Sport, Hobbys und soziale Kontakte. Besonders ihr Sohn profitiere von besseren Chancen im Fußball, während die Mädchen nun auch Turniersport betreiben könnten. Trotz der Kritik unterstreicht Anna-Maria, dass Dubai nicht grundsätzlich negativ sei. Die Stadt sei einfach nur für große Familien mit Kindern weniger geeignet.

Privat gab es vor kurzem derweil ebenfalls positive Nachrichten: Nach einer schwierigen Phase bestätigte Anna-Maria Anfang 2026, dass sie und Bushido wieder zusammen sind. „Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar“, erklärte sie damals gegenüber ‚Bild‘. Heute beginnt die Familie einen neuen Lebensabschnitt in Deutschland – mit frischen Perspektiven, mehr Freiheiten für die Kinder und einem nüchternen Blick auf die Zeit im Wüstenstaat.