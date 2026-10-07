Stars Ruth Moschner liebt ihre Freiheit

Ruth Moschner - 26.03.2017 Cologne - Henning Kaiser dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 14:00 Uhr

Ruth Moschner liebt ihre Freiheit.

Ruth Moschner gewährt nur selten Einblicke in ihr Privatleben.

Die Moderatorin steht zwar seit den 1990er-Jahren vor der Kamera und gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens, persönliche Details hält sie jedoch weitgehend unter Verschluss. Bekannt ist lediglich, dass sie seit mehr als zwei Jahrzehnten in einer Beziehung lebt. Wer ihr Partner ist, verrät die 50-Jährige nicht.

Beruflich hat Moschner dagegen längst ihren festen Platz gefunden. Sie moderierte unter anderem ‚Big Brother‘ und ‚Grill den Henssler‘ und gehörte über Jahre zum Rateteam der Musikshow ‚The Masked Singer‘. Auch auf Instagram ist sie aktiv und nimmt ihre knapp 400.000 Follower regelmäßig mit durch ihren Alltag. Dabei verbindet sie Humor mit klaren Ansichten und spricht immer wieder auch gesellschaftliche Themen an. Nun gewährte sie im Gespräch mit RTL einen ungewöhnlich persönlichen Einblick. Dabei ging es um eine Entscheidung, die Moschner bereits vor vielen Jahren bewusst getroffen hat: Sie wollte keine Kinder.

Für Moschner sollte die Entscheidung für ein Kind niemals aus einem Gefühl gesellschaftlicher Verpflichtung heraus getroffen werden. Mutter zu werden, sei keine „Pflichterfüllung“. Gleichzeitig betonte sie, dass Kinderlosigkeit keineswegs bedeute, sich nicht in die Gesellschaft einzubringen. „Man kann sich trotzdem an der Gesellschaft und ihrer Mitgestaltung beteiligen“, erklärte sie.

Auch ihre persönliche Vorstellung von einem erfüllten Leben unterscheide sich von klassischen Erwartungen. „Es geht nicht darum, dass ich mich selbst erfülle, nur indem ich gebäre“, sagte die Moderatorin. Ein erfülltes Leben könne sie ebenso auf andere Weise führen. Dabei spielt für Moschner vor allem Selbstbestimmung eine wichtige Rolle. Sie schätzt die Möglichkeit, ihren Alltag und ihre Entscheidungen nach den eigenen Vorstellungen auszurichten. „Ich habe den großen Luxus, dass ich mir aussuchen kann, was ich machen möchte“, sagte sie im Interview. Diese Freiheit sei für sie keineswegs selbstverständlich. Moschner stammt nach eigenen Angaben nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus und habe sich ihre beruflichen Möglichkeiten selbst erarbeitet. Gerade deshalb sei sie dankbar, Entscheidungen treffen und auch einmal ein klares Nein aussprechen zu können.

In diesem Jahr feierte Moschner ihren 50. Geburtstag. Mit dem Älterwerden hadert sie allerdings nicht. „Das heutige ’50‘ hat nichts mehr mit dem ’50‘ von vor 20 Jahren zu tun“, stellte sie klar. Statt sich alt zu fühlen, habe sie vielmehr das Gefühl, in diesem Alter „richtig im Leben anzukommen“. Für Moschner bedeutet Freiheit offenbar auch, den eigenen Lebensentwurf nicht an fremden Vorstellungen messen zu müssen.