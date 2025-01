Stars Ryan Reynolds: Frauen werden anders bewertet

Ryan Reynolds - August 2024 - AMC Lincoln Square Theater - It Ends With Us premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 17:00 Uhr

Ryan Reynolds hat erklärt, dass Frauen „einem anderen Standard unterliegen“.

Der 48-jährige Schauspieler, der mit seiner Kollegin Blake Lively verheiratet ist, behauptet, dass Frauen sowohl in der Unterhaltungsbranche als auch im Alltag ihre Stärke verbergen müssen, um erfolgreich zu sein.

Bei der Verleihung des Preises für den besten Film des Jahres an ‚Wicked‘ bei den National Board of Review Annual Awards Gala am Dienstag (7. Januar) sagte er: „‚Wicked‘ ist tatsächlich wicked. Der Film wagt es, sich auf zwei starke Frauen zu konzentrieren. Er untersucht eine nuancierte, komplexe Beziehung, die seit über zwei Jahrzehnten auf der Bühne die Menschen berührt.“ Er fügte aber auch hinzu: „Geschichten über Frauen scheinen einem anderen Maßstab zu unterliegen, das heißt, sie unterliegen oft den Maßstäben, denen Frauen im Leben ausgesetzt sind. Du musst perfekt sein. Du musst deine Stärke verbergen. Du musst dich anpassen oder besänftigen.“

Erst kürzlich hatte die Talentagentur WME die Behauptung zurückgewiesen, dass Ryan Reynolds und Blake Lively Druck auf die Agentur ausgeübt hätten, Justin Baldoni fallen zu lassen. Die 37-jährige Schauspielerin hatte ihren Regisseur und Co-Star des Films ‚It Ends With Us‘ kürzlich des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, und die Agentur hat nun die Behauptungen aus Baldonis Gegenklage zurückgewiesen, dass Ryan und Blake Druck ausgeübt hätten, ihn als Klienten fallen zu lassen. In einer Erklärung gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte WME: „In Baldonis Klage wird behauptet, Reynolds habe Baldonis Agenten bei der Premiere von ‚Deadpool and Wolverine‘ unter Druck gesetzt. Das ist nicht wahr. Baldonis ehemaliger Vertreter war nicht bei der Premiere von ‚Deadpool and Wolverine‘, und es gab zu keinem Zeitpunkt Druck seitens Reynolds oder Lively, Baldoni als Klienten fallen zu lassen.“ WME trennte sich von Justin am 21. Dezember, nur wenige Stunden nachdem Blake eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen ihn eingereicht hatte.